Von: Redaktion DER FARANG | 23.08.18

AMSTERDAM/GENF (dpa) - Gräben überwinden, Nächstenliebe leben: Das sind die Fundamente des Weltkirchenrates mit einer halben Milliarde Christen auf der ganzen Welt. Zum 70. Jahrestag sieht der Generalsekretär aber dunkle Wolken aufziehen.

Der Weltkirchenrat sieht zu seinem 70-jährigen Bestehen die Welt von Chaos bedroht. «Die Fundamente der Nachkriegszeit, die liberale Demokratie werden in Frage gestellt», sagte Generalsekretär Olav Fykse Tveit am Donnerstag in Amsterdam. «Die hart erkämpften Freiheiten der nachkolonialen Zeit drohen im Chaos zu enden.»

Tveit sagte: «Wir haben vor 70 Jahren eine Bewegung gegründet, um Differenzen zu schmälern und Spaltungen zu überwinden und uns die Hände in christlicher Solidarität und für das Wohl der Welt zu reichen.» Der Weltkirchenrat mit inzwischen rund 500 Millionen Christen weltweit habe eine erfolgreiche Plattform für die Erneuerung der Theologie, der Mission und für den Austausch geschaffen. Die Welt sowie der Umfang und die Dringlichkeit der Probleme hätten sich in 70 Jahren aber radikal geändert.

Am Jubiläumstag gab es einen Friedensmarsch sowie einen Festakt und Gottesdienst in Amsterdam. Dort hatten mehr als hundert Kirchen am 23. August 1948 den Weltkirchenrat - Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK) - gegründet. Vorbild war der Völkerbund, der Vorläufer der Vereinten Nationen. Sein Sitz ist heute in Genf.

Der ÖRK hat heute rund 350 Mitgliedskirchen mit mehr als 500 Millionen Mitgliedern, darunter die evangelischen Kirchen in Deutschland. Die römisch-katholische Kirche gehört nicht dazu. Sie arbeitet aber in einigen Gremien mit, und Papst Franziskus reiste zu einer Begegnung mit der ÖRK-Spitze im Jubiläumsjahr im Juni eigens nach Genf. 2021 findet die Vollversammlung des ÖRK erstmals in seiner 70-jährigen Geschichte in Deutschland statt. Dazu werden in Karlsruhe Tausende Christen aus aller Welt erwartet.