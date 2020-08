Chef des Militärischen Geheimdienstes suspendiert

Von: Redaktion (dpa) | 24.08.20

KOPENHAGEN: Der Chef und zwei Mitarbeiter des Militärischen Geheimdienstes in Dänemark sind vom Dienst suspendiert worden. Eine interne Untersuchung ergab, dass der Geheimdienst gegen das Gesetz verstoßen und widerrechtlich Informationen über Dänen weitergegeben habe, heißt es in einem Bericht der Aufsichtsbehörde der Nachrichtendienste an die Verteidigungsministerin. Die Untersuchungen waren in Gang gesetzt worden, nachdem das Kontrollorgan von einem oder mehreren Whistleblowern informiert worden war.

In einer Pressemitteilung hieß es am Montag, dass der Militärische Nachrichtendienst von 2014 bis 2020 gegenüber der Aufsichtsbehörde falsche Angaben gemacht und wichtige Informationen zurückgehalten habe. Das Material deute darauf hin, dass Hinweisen auf Spionage im Bereich des Verteidigungsministeriums nicht nachgegangen wurde. Außerdem seien operative Aktivitäten ausgeführt worden, die gegen das dänische Recht verstoßen. Unter anderem seien große Mengen an Informationen über Dänen gesammelt und weitergegeben worden.

Verteidigungsministerin Trine Bramsen sagte, sie nehme die Sache sehr ernst und werde eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe in Gang setzen.

Der Skandal könnte nach einem Bericht der Zeitung «Politiken» auch den zukünftigen Botschafter Dänemarks in Deutschland betreffen. Thomas Ahrenkiel war von 2010 bis 2015 Chef des Militärischen Nachrichtendienstes bevor er ins Verteidigungsministerium wechselte. Am 1. September soll er den Plänen nach in der dänischen Botschaft in Berlin seinen neuen Job antreten.