Von: Björn Jahner | 02.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK/SARABURI: Die Königlich Thailändische Armee (RTA) hat Berichte zurückgewiesen, wonach der Chef der Waffenabteilung nach einer Untersuchung des mysteriösen Verschwindens von 200.000 Litern Hochleistungsdiesel B7 versetzt worden sei.

Oberst Sirichan Ngathong, der stellvertretende Sprecher der Armee, sagte, dass die RTA keine Befehle im Zusammenhang mit dem Posten des Chefs des Beschaffungswesens, Generalleutnant Sutha Adulthananusak, erteilt habe.

Sirichan sagte, der neue Armeechef, General Charoenchai Hinthao, habe lediglich einen Befehl unterzeichnet, wonach RTA-Personal den Flutopfern helfen solle.

Er betonte, dass die Medien ihre Berichte nicht auf inoffizielle Quellen stützen sollten, da sie ungenau sein und den Betroffenen Schaden zufügen könnten.

Am Sonntag wurde berichtet, dass Charoenchai am ersten Tag nach seinem Amtsantritt am 1. Oktober einen Befehl zur Versetzung von Sutha unterzeichnet habe.

Eine Armeequelle wurde mit den Worten zitiert, dass Sutha wegen des mysteriösen Verschwindens von Treibstoff aus dem Zentrum für den Wiederaufbau von Waffenmaterial in Saraburi im vergangenen Jahr auf einen inaktiven Posten versetzt worden sei. Das Zentrum, das dem 18. Militärkreis unterstellt ist, war für die Versorgung anderer Militäreinheiten zuständig.