Von: Björn Jahner | 18.07.21

„Samui+ ist wie Phuket Sandbox, nur anders!“ Oder auf Tinglish ausgedrückt: „Same Same But Different!“ Foto: Tourism Authority Ofthailand

KOH SAMUI: Nach Phuket empfängt seit dem 15. Juli 2021 nun auch Thailands zweitgrößte Insel Samui erstmals wieder internationale Touristen. Vorausgesetzt, sie sind vollständig geimpft und erfüllen alle geforderten Auflagen.

Laut der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) können Reisende aus derzeit 67 Ländern (Liste unter https://bit.ly/3ecfMEX) mit dem „Samui+“-Modell einen 14-tägigen Urlaub auf den Inseln Samui, Phangan und Tao verbringen, bevor sie das ganze Land bereisen dürfen. Darunter befinden sich auch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Vor Abflug

Zu den Reisevorbereitungen gehören:

• Reisepass mit mindestens sechsmonatiger Gültigkeit.

• Mindestaufenthalt von 21 Tagen vor Abflug in einem der 67 Länder, die auf der Liste des Centre for COVID-19 Situation Adminis­tration (CCSA) aufgeführt sind. Von der 21-Tage-Regel ausgenommen sind thailändische Rückkehrer und Ausländer, die in Thailand leben.

• Einreisezertifikat (Certificate of Entry / COE). Der Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid wird online unter https://coethailand.mfa.go.th erteilt.

• Vollständige Covid-19-Impfung (je nach Hersteller zwei Injektionen) mindestens 14 Tage vor Abflug mit einem Vakzin, das von der thailändischen Food and Drug Administration (FDA) oder von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassen ist. FDA-Zulassung haben die Impfstoffe von AstraZeneca, Sinovac Biotech, Johnson & Johnson und Moderna.

• Gebuchtes Hin- und Rückflugticket.

• Bezahlte Unterbringung in einem Samui Extra Plus Hotel (Liste unter https://bit.ly/3hAQzpP).

• Auslandskrankenversicherung mit einer Covid-19-Deckung von mind. 100.000 US-Dollar.

• Vorkasse für Covid-19-Tests auf Koh Samui. Aufenthalt unter 7 Tagen: 1 Test am 6. oder 7. Tag. Aufenthalt zwischen 10 und 14 Tagen: 2 Tests – 1 Test am 6. oder 7. Tag und 1 Test am 12 bis 13. Tag. Bei einem positiven Befund sollten die Quarantäne- und Behandlungskosten von der vorgeschriebenen Covid-19-Krankenversicherung getragen werden.

• Ärztliches Covid-19-Negativzertifikat. Der Befund per RT-PCR-Test darf nicht älter sein als 72 Stunden vor Abflug.

• Für Kinder unter 18 Jahre, die in Begleitung ihrer Eltern reisen, besteht keine Impfpflicht. Sie benötigen nur ein ärztliches Covid-19-Negativzertifikat (Negativbefund per RT-PCR-Test, max. 72 Stunden vor Abflug).

• Alle Dokumente müssen auf Englisch formuliert sein.

• Anreise per Direktflug aus Übersee nach Koh Samui oder via Bangkok mit „versiegelten Flügen“ von Bangkok Airways (das Ticket muss in Verbindung mit dem internationalen Flug ausgestellt sein. Einzeln ausgestellte Flugbuchungen sind unzulässig).

Auf Samui

Das „Samui+“-Konzept ähnelt zwar dem „Phuket Sandbox“-Modell, weist jedoch einige Unterschiede auf:

• 7-tägige alternative staatliche Quarantäne nach der Ankunft in einem Samui Extra Plus Hotel zur alternativen staatlichen Quarantäne.

• Ab dem 4. Tag können Strandbesuche und Ausflüge auf „versiegelten Routen“ unternommen werden.

• 7. Tag: Checkout aus dem Samui Extra Plus Hotel (ALQ-Unterkunft)

• 7. bis 14. Tag: Aufenthalt in einem SHA Plus Hotel auf Koh Samui, Koh Phangan oder Koh Tao. Auf allen drei Inseln dürfen sie sich frei bewegen.

• Die Weiterreise zu anderen thailändischen Zielen wird erst nach 14-tägigem Aufenthalt gestattet – entweder 14 volle Tage auf Koh Samui oder die ersten 7 Tage auf Koh Samui und die restlichen 7 Tage auf Koh Phangan und/ oder Koh Tao.

Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr erfährt man unter www.tatnews.org/2021/07/samui-plus-faqs.