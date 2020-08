Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.20

BANGKOK: Die Chearavanont-Familie, Eigentümerin des multinationalen Unternehmens Charoen-Pokphand-Gruppe (CP), steht auf der Bloomberg-Liste „World's Richest Families" für das Jahr 2020 auf Platz 21.

Auf der Bloomberg-Liste der reichsten Familien weltweit für das Jahr 2020, die 25 Familien umfasst, ist Chearavanont die einzige thailändische Familie mit einem Vermögen von insgesamt 30,7 Milliarden Dollar oder 959,19 Milliarden Baht. Die Familie Walton, Eigentümerin des weltgrößten Einzelhandelsunternehmens Walmart, das mehr als 11.000 Supercenter besitzt und betreibt, rangiert mit einer Bewertung von 215 Milliarden US-Dollar an erster Stelle.

Die CP-Gruppe wurde im Jahr 1921 gegründet, als Chia Ek Chor und sein Bruder ein Saatgutgeschäft in Bangkok eröffneten. Nach Angaben des Unternehmens hat es seine Investitionen auf mehr als 22 Länder auf der ganzen Welt ausgeweitet, wobei der jüngste Schwerpunkt auf der Garnelenzucht in den Vereinigten Staaten liegt, was das Lebensmittelgeschäft in Amerika und Europa ergänzt. Die „Bangkok Post“ berichtet weiter, die CP-Gruppe habe kürzlich ihre neue Nachhaltigkeitspolitik mit dem Ziel angekündigt, eine kohlenstoffneutrale und abfallfreie Organisation zu werden.

Während der Covid-19-Pandemie spendete die CP-Gruppe über 700 Millionen Baht für Gemeinden in Thailand. Die Unterstützung beinhaltete die Errichtung einer Fabrik für chirurgische Gesichtsmasken im Wert von 100 Millionen Baht, die dem medizinischen Personal und der Öffentlichkeit kostenlos Gesichtsmasken zur Verfügung stellen sollte. Darüber hinaus kündigte die Gruppe an, während der Coronakrise keinen ihrer weltweit 400.000 Mitarbeiter zu entlassen.