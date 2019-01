Von: Björn Jahner | 13.01.19

Designentwurf der entstehenden Shopping-Mall. Foto: The Nation

BANGKOK: Mit Mixt Chatuchak eröffnet im Juli das erste Einkaufszentrum auf dem weltberühmten Wochenendmarkt.

Die Shopping Mall entsteht auf einem 10 Rai großen Grundstück und wird auf einer Verkaufsfläche von 60.000 Quadratmetern Platz für 700 Geschäfte bieten, die auf fünf Etagen verteilt sind. Nach Aussage des Betreibers Siam Piriya Development Co. Ltd. soll der neue Konsumtempel die Kundennachfrage befriedigen, Produkte im einzigartigen Chatuchak-Markt-Stil zusammen mit anderen Dienstleistungen unter einem Dach beziehen zu können. Das Sortiment umfasst Bekleidung für Frauen, junge Mütter und Kinder sowie Vintage-Produkte, Accessoires, Kunsthandwerk, Heimdekoration, Souvenirs, Seifen- und Spa-Produkte, Lederartikel und Lebensmittel. Gemäß Miporn Chaiyupatumpa seien viele Händler vom Chatuchak-Markt in der neuen Mall mit Boutiquen präsent, um ihre Produkte sieben Tage die Woche anbieten zu können. Mixt Chatuchak wird darüber hinaus ausreichend Fläche für Großveranstaltungen und für 300 Marktstände bieten. Vorgesehen sind auch ein Food-Court und ein Parkhaus für 300 Fahrzeuge. Das Einkaufszentrum wird sowohl vom Skytrain (BTS-Station Mo Chit) als auch der U-Bahn (MRT-Station Chatuchak) angesteuert.