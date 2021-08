BANGKOK/PHUKET: Die zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) hat Charterflüge von Phuket zum Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi erlaubt, um Sandbox-Touristen die Abreise zu erleichtern.

Ausländische Touristen müssen derzeit von Phuket mit Bussen zum Flughafen Suvarnabhumi in der Provinz Samut Prakan fahren, um einen internationalen Flug nach Hause zu erreichen. Denn die CAAT hatte am 18. Juli Passagierflüge von und nach Provinzen in dunkelroten Zonen aufgrund der Covid-19-Situation untersagt. Und dazu zählt Samut Prakan.

Charterflüge aus Phuket können ab sofort auf dem Flughafen Suvarnabhumi landen, um ausländische Passagiere zu befördern. Bisher hat sich jedoch noch keine Fluggesellschaft um die Durchführung solcher Flüge beworben. Nok-Air-Flüge von Phuket zum Flughafen U-Tapao in der Provinz Rayong sind weiterhin verfügbar und eine Alternative für Sandbox-Touristen. Die CAAT hat die Nok Air angewiesen, von U-Tapao Shuttle-Busse nach Suvarnabhumi bereitzustellen.