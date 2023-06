Von: Björn Jahner | 27.06.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) und die Metropolitan Electricity Authority (MEA) verlegen im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts die Kommunikationskabel in der Charoen Krung Road unterirdisch. Mit der Maßnahme soll das Stadtbild verschönert und illegal verlegte Kabel beseitigt werden.

Das Projekt zur Beseitigung von Kommunikationskabeln auf der 8,5 Kilometer langen Straße in der historischen Altstadt Bangkoks, die die Insel Rattanakosin mit dem Bezirk Bang Rak verbindet, begann am Montag am Einkaufszentrum Robinson Bang Rak unter der Aufsicht des Gouverneurs von Bangkok, Chadchart Sittipunt.

Gouverneur Chadchart wies darauf hin, dass die BMA und die MEA gemeinsam Strom- und Kommunikationskabel auf Straßen in der ganzen Stadt unterirdisch verlegt haben. Bislang wurden 230 von über 2.000 km Straßen in Bangkok aufgeräumt.

„Die MEA wird für die Verlegung der Stromkabel unter der Erde verantwortlich sein, aber dieser Vorgang ist kostspielig und wird einige Zeit in Anspruch nehmen“, betonte der Gouverneur. „Die unterirdische Verlegung von Kommunikationskabeln ist jedoch viel einfacher und schneller, so dass sich die Stadt zunächst auf diesen Teil konzentrieren wird.“

Er fügte hinzu, dass die BMA vor der Verlegung der Kabel noch die Nationale Rundfunk- und Telekommunikationskommission und die Netzbetreiber, denen die Kabel gehören, benachrichtigen muss. Damit soll sichergestellt werden, dass das Projekt die Telekommunikationsnetze in den betreffenden Gebieten nicht beeinträchtigt.

Gouverneur Chadchart wurde von seinem Stellvertreter Wisanu Subsompon begleitet, der sagte, dass seit Montag (26. Juni 2023) die Eigentümer der Kabel identifiziert und registriert werden. Auf diese Weise sollen auch nicht registrierte Kabel von unbekannten Betreibern aussortiert werden.

Wisanu sagte, dass die Kabel entlang der Charoen Krung Road auf einer Länge von etwa 4 km unterirdisch verlegt werden müssten. Die BMA und MEA schätzen, dass die Arbeiten innerhalb eines Monats abgeschlossen sein könnten.

Danach werden die Behörden mit der Beseitigung der Kabel in den angrenzenden Nebenstraßen beginnen, bevor sie sich anderen Straßen zuwenden, nämlich Convent, Sukhumvit und der Sala-Daeng-Kreuzung.

Gouverneur Chadchart stimmte zu, dass das Projekt der Kabelsanierung im ersten Jahr vielleicht langsam voranschreitet. Doch er ist davon überzeugt, dass sich der Prozess beschleunigen wird, sobald die Stadt die volle Zusammenarbeit mit den Betreibern und den entsprechenden Behörden erhält.

Der Gouverneur fügte hinzu, dass sich die MEA das Ziel gesetzt habe, die Kabel auf 450 km Straßen in diesem Jahr zu beseitigen. Die MEA wird auch dafür verantwortlich sein, alle Stromkabel zu registrieren und ihre Positionen auf der Karte des geografischen Informationssystems für die künftige Verwaltung zu markieren.

In der Zwischenzeit plant die MEA den Austausch von 100.000 Straßenlaternen gegen LED-Lampen, die direkt über das smarte Stromnetz der Stadt gesteuert werden können, fügte er hinzu.