Charles und Camilla zu Karibik-Rundreise eingetroffen

BASSETERRE (dpa) - Der britische Thronfolger Prinz Charles (70) und seine Ehefrau Camilla (71) reisen durch die Karibik, zum Auftakt trafen sie in St.

Kitts und Nevis ein. Die Regierung des Commonwealth-Staats veröffentlichte am Donnerstag auf Twitter ein Video von der Ankunft des royalen Ehepaars am internationalen Flughafen Robert L. Bradshaw auf der Insel St. Kitts. Charles und Camilla wollen bis Ende März unter anderem Barbados, das britische Überseegebiet Cayman Islands und den sozialistischen Inselstaat Kuba bereisen. In Havanna wird das Paar am Sonntag erwartet. Dort stand unter anderem ein Treffen mit Präsident Miguel Díaz-Canel auf der Agenda.