NAKHON PHANOM: Die Spenden für das Wohltätigkeitsschwimmen von Phakin „Tono“ Khamwilaisak beliefen sich nach Abschluss des Spendezeitraums auf fast 83 Millionen Baht.

Mit der waghalsigen „One Man and the River“-Wohltätigkeitsschwimmaktion von Nakhon Phanom nach Laos und zurück am 22. Oktober dieses Jahres sammelte der bekannte thailändische Sänger und Schauspieler Spenden für Krankenhäuser auf beiden Seiten des Mekong – das Khammouane Hospital in Laos und das Nakhon Phanom Hospital im Nordosten Thailands.

Am Mittwoch teilte die Facebook-Seite "เก็บรักษ์" (Keb Ruk), die die Sammlungen überwachte, mit, dass die Spenden nun abgeschlossen seien und insgesamt 82,92 Millionen Baht von Spendern auf thailändischer Seite eingegangen seien.

Die Seite bedankte sich bei allen, die zu dem Wohltätigkeitsprojekt beigetragen hatten, und fügte hinzu, dass sie die Spenden von der laotischen Seite innerhalb von 15 Tagen zu der Gesamtsumme hinzufügen würde.

Tono teilte kürzlich auf Instagram mit, dass das Krankenhaus von Nakhon Phanom eine Liste mit wichtigen medizinischen Geräten eingereicht hat, die ihm noch fehlen. Er versprach, die Liste zu veröffentlichen, damit die Spender sehen können, wie ihr Geld die Arbeit der Ärzte und Krankenschwestern dort unterstützen würde.

Letzten Monat sagte Tono, er plane, sich in einem Tempel in Nakhon Phanom zum buddhistischen Mönch weihen zu lassen, um sich für die überwältigende Unterstützung zu bedanken, die er von seinen Fans sowohl in Thailand als auch in Laos erhalten hat. Seine Ordination war für nach Neujahr 2023 geplant.

Berichten zufolge hatte der Star mit seinem Charity-Schwimm-Projekt ursprünglich ein Spendenziel in Höhe von nur 17 Millionen Baht anvisiert.