Chaos rund um Kabuler Flughafen

KABUL/WASHINGTON: Seit Tagen versuchen Deutschland und andere Staaten, ihre Bürger und Helfer aus Afghanistan auszufliegen. Doch am Flughafen der Hauptstadt ist die Lage dramatisch. US-Präsident Joe Biden rechtfertigt sich.

Rund um den Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul herrscht weiter Chaos. Bundeswehrgeneral Jens Arlt sprach am Donnerstag von «dramatischen Szenen». Einheimische Helfer deutscher Organisationen berichteten von verstopften und teils unpassierbaren Straßen. US-Soldaten ließen sie bei den Eingängen nicht vor, sagten zwei Ortskräfte der Deutschen Presse-Agentur. CNN-Journalistin Clarissa Ward, die als eine von wenigen ausländischen Journalisten noch vor Ort ist, sprach von einem «Tornado des Wahnsinns». Ihr zufolge warfen Menschen Babys über den Zaun, um sie in Sicherheit zu bringen. Die Taliban seien mit Peitschen und Waffen unterwegs, um die Menschen zurückzuhalten.

«Es ist sehr, sehr turbulent alles», sagte Arlt, der den deutschen Evakuierungseinsatz vor Ort führt, in einer Online-Pressekonferenz des Verteidigungsministeriums, an der er telefonisch teilnahm. «Sie werden vielleicht den einen oder anderen Schuss im Hintergrund hören. Sie sehen die verzweifelten Augen der Afghanen und auch der Staatsbürger unterschiedlicher Nationen, die einfach versuchen, in den inneren Bereich des Kabul International Airports zu gelangen, das ist schon dramatisch, was wir sehen.» Arlt sagte, «unterschiedliche Vertreter» der deutschen Seite versuchten, in den Außenbereichen «unsere Leute» zu finden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete die Evakuierung als «hoch komplizierten Einsatz».

US-Präsident Joe Biden betonte, das Chaos beim Abzug der US-Truppen sei unvermeidbar gewesen - wegen des Zusammenbruchs der afghanischen Regierung, des Militärs und der schnellen Machtübernahme der Taliban. Er versicherte im Fernsehsender ABC, die US-Soldaten am Flughafen könnten notfalls auch über den geplanten Abzugstermin am 31. August hinaus bleiben. «Wenn dort noch amerikanische Bürger sind, werden wir bleiben, bis wir sie alle rausgeholt haben.»

Auf die Frage, ob die US-Regierung Fehler gemacht habe oder ob man besser mit der Lage hätte umgehen können, entgegnete Biden: «Nein. Ich glaube nicht, dass wir es auf eine Weise managen konnten (...), um ohne Chaos rauszukommen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.»

In Afghanistan selbst demonstrierten trotz des Siegeszugs der Taliban offenbar Menschen mit der Nationalflagge. In sozialen Medien kursierten Videos, wie etwa in der Hauptstadt Kabul geschätzt 100 Menschen durch eine Straße ziehen und die rot-schwarz-grüne Flagge hochhalten. Sie riefen «Lang lebe Afghanistan» und «Unsere Flagge, unser Stolz». Zuverlässig überprüfen ließen sich die Aufnahmen zunächst nicht. Die Nationalflagge entwickelt sich seit der Machtübernahme der Taliban zunehmend zu einem Protestzeichen gegen die Islamisten, die eine eigene Fahne haben.

Nach ihrem Eroberungszug haben die Taliban am Sonntag die Macht im Land übernommen. Viele Afghanen befürchten eine Rückkehr der Schreckensherrschaft der Islamisten der 1990er-Jahre, während der etwa Frauen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen waren und die Vorstellungen der Islamisten mit barbarischen Strafen durchgesetzt wurden. Viele Menschen wollen deshalb das Land verlassen. Deutschland, die USA und andere Staaten fliegen derzeit eigene Staatsangehörige und afghanische Helfer aus.

Doch Biden räumte Probleme bei der Evakuierung von Afghanen ein. Zwar würden die Taliban «kooperieren» und US-Bürger und Botschaftsmitarbeiter ausreisen lassen. Mit Blick auf die Evakuierung der früheren afghanischen Mitarbeiter der US-Behörden und Streitkräfte gebe es jedoch «ein bisschen mehr Schwierigkeiten», sie rauszubekommen. Biden räumte ein, dass es rund um den Flughafen weiter chaotisch zugehe, «aber es wird momentan niemand getötet».

Ein ehemaliger Helfer von ausländischen Stellen sagte der dpa am Donnerstag hingegen: «Die amerikanischen Soldaten lassen nur ihre Leute durch.» Eine andere Ortskraft berichtete, sie habe von 20.00 Uhr abends bis 2.00 Uhr morgens versucht, in den Flughafen zu gelangen. Ein US-Soldat habe gesagt, jemand müsse herkommen und überprüfen, ob er wirklich eine Ortskraft der Deutschen sei. Immer wieder seien Schüsse in die Luft gefeuert worden. Auch Tränengas sei eingesetzt worden. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte am Mittwoch, das Soldaten auch in die Luft geschossen hätten, um die Menge vor dem Flughafen im Zaum zu halten.

Am Flughafengelände von Kabul gibt es verschiedene Eingänge. Viele Menschen befinden sich beim Zugang zum zivilen Teil, der am südlichen Ende des Flughafens liegt. Von dort aus werden kommerzielle Flüge abgewickelt, die allerdings aktuell eingestellt sind. Am nördlichen Ende gibt es einen Zugang zum militärischen Teil. Ein weiterer Eingang liegt rund einen Kilometer östlich vom Eingang zum zivilen Teil. Rund um diese Eingänge - aber auch entlang der Sprengschutzwände, die das Gelände umgeben - harren Tausende Menschen aus oder versuchen irgendwie, auf das Gelände zu gelangen.

International ist die Sorge groß. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach von einer «Katastrophe für die Werte und die Glaubwürdigkeit des Westens». Man habe dabei versagt, das Land auf seinem Weg zu einen modernen Staat zu begleiten. Den Vereinten Nationen zufolge fehlen mindestens 700 Millionen Euro an Spenden zur Unterstützung der Menschen in Afghanistan. Italien will einem Zeitungsbericht zufolge einen Sondergipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) einberufen. Für nächste Woche ist zudem eine Videokonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs im Gespräch.

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD), in dessen Amtszeit der Bundestag Ende 2001 für den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr gestimmt hatte, sprach von einem «Desaster für die USA, für die Nato, aber auch für die deutsche Politik». Deutschland sei zur Rettung der Ortskräfte verpflichtet: «Hier ist in den vergangenen Wochen geradezu fahrlässig gehandelt worden», schrieb Schröder in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal t-online. Die «entscheidende Verantwortung» für das Scheitern sei jedoch «nicht in Berlin, sondern in Washington zu suchen».

Deutsche Firmen in Afghanistan: Sorge um Mitarbeiter - und die Region

MÜNCHEN/BERLIN: Vier Jahrzehnte beinahe ununterbrochener Gewalt haben ihre Spuren in Afghanistan hinterlassen. Die Hoffnungen auf einen wirtschaftlichen Aufschwung des Landes nach 2001 haben sich nicht erfüllt. Und wie es weitergeht, weiß noch niemand.

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan werden die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen auf Deutschland gering sein. Die wenigen dort präsenten Unternehmen sorgen sich jedoch um ihre Mitarbeiter. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) bemüht sich deshalb darum, afghanische Ortskräfte deutscher Unternehmen in Sicherheit bringen zu lassen.

«Soweit uns bekannt, ist kein deutsches Unternehmen mit deutschen Mitarbeitern vor Ort vertreten, gleichwohl gibt es afghanische Staatsangehörige, die bei deutschen Unternehmen angestellt sind und sich noch im Land befinden», sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Donnerstag. Der Verband steht deswegen mit dem Krisenreaktionsstab des Auswärtigen Amts im Austausch.

Dem Außenhandelsverband BGA machen eher die geopolitischen Folgen Sorgen, weniger die unmittelbaren Auswirkungen. «Die Frage ist, ob die Machtübernahme die Region destabilisiert», sagte ein Sprecher des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen auf Anfrage. «Zudem könnte China seinen Einfluss weiter ausbauen und sich den Zugriff auf Bodenschätze sichern.»

Die aktuelle Entwicklung sei für viele Menschen in Afghanistan dramatisch, sagte der BGA-Sprecher. «Aus Handelssicht spielt das Land aber spätestens seit dem Einmarsch der damaligen Sowjetunion vor mehr als 40 Jahren praktisch keine Rolle mehr.» Auch in den letzten Jahren habe sich kein Potenzial aufgetan. «Afghanistan hat zwar bedeutende Bodenschätze. Um diese abzubauen, brauchen Unternehmen aber ein Mindestmaß an politischer Stabilität, das es auch zuletzt nicht gegeben hat.»

Größere wirtschaftliche Folgen für deutsche Unternehmen wird der Kollaps der afghanischen Regierung deswegen nicht haben - dafür ist das Land nach über vier Jahrzehnten ununterbrochener Gewalt zu arm. Das Land am Hindukusch rangierte im vergangenen Jahr nach Daten des Statistischen Bundesamtes auf Rang 130 der deutschen Export-Statistik. Die geschätzt 37 Millionen Einwohner Afghanistans erwirtschaften ein Bruttoinlandprodukt von etwa 20 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Kanada kam 2020 mit seiner vergleichbar großen Bevölkerung auf 1,6 Billionen Dollar.

Die Entwicklungshilfen aus den USA, der Europäischen Union und auch Deutschland seien nicht nachhaltig genug eingesetzt worden, kritisiert Conrad Schetter, Afghanistan-Experte am Internationalen Konversionszentrum in Bonn. «Die Korruption in Afghanistan wurde zu wenig bekämpft und deswegen sind auch die Hilfsgelder nicht immer angekommen, vor allem nicht bei der afghanischen Bevölkerung.» Stattdessen sei viel Geld - auch deutsches - in die Bekämpfung des Terrors geflossen, so dass die Wirtschaft des Landes nicht nachhaltig beeinflusst wurde.

Trotz internationaler Präsenz und Hilfen sei Afghanistan arm geblieben. «Nachdem schon 2011 ein großer Teil der Truppen abgezogen worden war, haben viele Afghanen ihr Kapital in Nachbarländer gebracht - deswegen ist viel Kapital aus dem Land abgeflossen», sagt Schetter. Das Bruttoinlandsprodukt Afghanistans ist seit 2012 deutlich gesunken.

Nach wie vor fehlt es in vielen Teilen des Landes an funktionierender Infrastruktur - ob Straßen, Strom oder Wasserversorgung. Siemens Energy hoffte auf einen großen Regierungsauftrag, der jedoch bisher noch nicht erteilt war. «Beabsichtigt war, dass Siemens Energy im Rahmen eines Drei-Phasen-Plans Afghanistan bei der Entwicklung einer zuverlässigen und bezahlbaren Energieinfrastruktur unterstützt», sagt ein Sprecher. «Die Prüfung der wirtschaftlichen und technischen Machbarkeit ist die erste der drei Phasen, die bisher lief. Dementsprechend gibt es aktuell kein nennenswertes Geschäft vor Ort.»

Afghanistan-Experte Schetter sieht zwei mögliche Richtungen für das gequälte Land: Entweder die Taliban zeigten sich moderat, um mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten und die wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit zu sichern. Das Land könne aber auch wieder in einem «schwarzen Loch» versinken, in dem Opium-, Waffen- und Menschenhandel maßgeblich die Wirtschaft des Landes bestimmen. Investitionen Chinas im Rahmen der «Neuen Seidenstraße» ließen die Region um Afghanistan boomen. «Afghanistan kann aber nur boomen, wenn dort Frieden und Stabilität einkehrt. Das ist den Nachbarstaaten klar», sagte Schetter.

AfD warnt vor «unüberprüfter Massenimmigration» aus Afghanistan

BERLIN: Die rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland (AfD) möchte afghanische Ortskräfte nach deren Rettung größtenteils in den Nachbarländern Afghanistans unterbringen, statt sie nach Deutschland auszufliegen.

«Wir lehnen eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan in Deutschland ab. Das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen», erklärten die Chefs der Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, Alice Weidel, Fraktionsvize und Parteichef Tino Chrupalla und der verteidigungspolitische Sprecher Rüdiger Lucassen am Donnerstag. Die AfD ist seit der Wahl 2017 die drittgrößte Fraktion im deutschen Parlament. Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt.

Die Bundesregierung werde aufgefordert, mit den Nachbarstaaten Afghanistans Gespräche über eine heimatnahe Aufnahme von Afghanen zu führen, die ihr Land verlassen wollten oder müssten. «Davon ausgenommen werden darf lediglich der zahlenmäßig eng begrenzte Kreis der Ortskräfte, wenn diese nachweislich für die Bundeswehr gearbeitet haben und ihre Identität von den deutschen Behörden zweifelsfrei festgestellt werden kann», hieß es weiter.

Der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Gottfried Curio, warf der Bundesregierung vor, neben unmittelbaren Mitarbeitern der Bundeswehr auch Hilfskräfte von Entwicklungsprojekten oder politischen Stiftungen einreisen zu lassen, die lediglich auf Listen von Nichtregierungsorganisationen stünden. Eine solche «unüberprüfte Massenimmigration» gefährde die Sicherheit in Deutschland.

2015 hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) angesichts dramatischer Szenen gestrandeter Flüchtlinge aus Syrien und anderen Ländern in Ungarn Hunderttausende nach Deutschland einreisen lassen. Dieses Ereignis hat die Gesellschaft gespalten.

Afghanistan-Debakel könnte Untersuchungsausschuss nach sich ziehen

BERLIN: Ihre Fehleinschätzung in Sachen Afghanistan haben Kanzlerin und Außenminister längst eingestanden. Die Empörung darüber konnten sie damit nicht dämpfen. Im Gegenteil: Inzwischen gibt es Forderungen nach Rücktritten und gründlicher Aufklärung.

Die von der Bundesregierung bereits eingestandene Fehleinschätzung der Lage in Afghanistan könnte einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss nach sich ziehen. Politiker von Grünen, FDP und Linken behielten sich am Donnerstag die Einsetzung eines solchen Gremiums im Bundestag nach der Wahl am 26. September vor.

Aus den Reihen der Linken und der AfD kamen Rücktrittsforderungen, vor allem an die Adresse von Außenminister Heiko Maas (SPD). SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich forderte dagegen, das Thema nicht zu parteipolitischen Zwecken zu missbrauchen. Er bedauere, «dass angesichts der dramatischen Situation einige nicht davon ablassen können, auf dem Rücken der Menschen, für die es um Leben und Tod geht, Wahlkampf zu treiben».

«RIESENDESASTER UND UNGLAUBLICH GROßE ZAHL VON FEHLERN»

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Maas haben für die Bundesregierung bereits eingestanden, dass sie vom Tempo der Machtübernahme durch die Taliban überrascht worden sind. Vor allem mit der mangelnden Bereitschaft der afghanischen Armee, ihr Land zu verteidigen, habe man nicht gerechnet, heißt es.

Die Opposition wirft der Regierung vor, die Ausreise der afghanischen Helfer von Bundeswehr und Bundesregierung verschleppt zu haben. «Es wäre absolut notwendig, dieses Riesendesaster und die unglaublich große Zahl von Fehlern aufzuarbeiten», sagte der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour. Man wolle aber zunächst die für Mittwoch kommender Woche geplante Regierungserklärung Merkels abwarten.

Nouripour beklagte, dass Maas und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in den Sondersitzungen der Bundestagsausschüsse für Auswärtiges und Verteidigung zentrale Fragen nicht beantwortet hätten. «Wäre das Ende der Legislaturperiode nicht schon in neun Wochen, hätten wir nach den nichtssagenden Auftritten von Maas und Kramp-Karrenbauer den Antrag schon gestellt.»

FDP-Vize Wolfgang Kubicki rechnet nach der Bundestagswahl fest mit einem Untersuchungsausschuss. «Ich bin mir sicher: Den wird es geben», sagte er in der Sendung «Frühstart» von RTL/ntv. Ulla Jelpke von der Linken sprach sich ebenfalls für ein solches Gremium aus, Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte sagte, man werde einen solchen Schritt «in Erwägung ziehen».

SELBST DIE CSU KRITISIERT JETZT DIE REGIERUNG

Selbst die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz zeigte sich dafür offen: «Sogar einen Untersuchungsausschuss will ich nicht für ausgeschlossen halten», sagte die Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses. Dazu passt, das nun auch CSU-Chef Markus Söder die Bundesregierung angreift - und gleichzeitig Alarm schlägt, was die Umfragewerte der Union im Wahlkampf angeht. «Insgesamt gibt die Bundesregierung kein starkes Bild in dieser Situation ab», sagte Söder nach einer Sitzung des CSU-Parteipräsidiums in München. «Das reicht nicht! Es reicht nicht, nur zu sagen: «Sorry, wir haben uns verschätzt.»»

Er halte aber nichts von Rücktrittsforderungen, sagte Söder. «Wir gehen ohnehin davon aus, dass der Großteil der Betroffenen und in der Diskussion stehenden Personen nach der Wahl nicht mehr für neue Amtsaufgaben zur Verfügung steht, jedenfalls würden wir auch darauf drängen, dass das dann so ist.» Der bayerische Ministerpräsident fügte mit Blick auf Maas hinzu: «Insbesondere was den Außenminister betrifft.»

NACH DER WAHL NUR MAAS UND KRAMP-KARRENBAUER ÜBRIG

Neben Maas sind vier weiter Kabinettsmitglieder mit Afghanistan befasst: Merkel, Kramp-Karrenbauer, aber auch die CSU-Minister Horst Seehofer für Inneres und Gerd Müller für Entwicklung. Seehofer und Müller haben ebenso wie Merkel bereits angekündigt, dass sie für eine neue Regierung nicht zur Verfügung stehen. Ambitionen auf einen Kabinettsposten nach der Wahl haben aber Maas und Kramp-Karrenbauer.

Maas hatte seinen Anspruch auf ein Ministeramt erst kürzlich in einem Interview des «Schwäbischen Tagblatts» deutlich gemacht und hinzugefügt, wie gut es ihm im Auswärtigen Amt gefällt. «Das ist ein extrem interessantes, tolles Amt, in dem man viel lernt», sagte er.

Allerdings wird Maas nicht erst seit dem Vormarsch der Taliban kritisiert - und das nicht nur aus der Opposition, sondern - meist hinter vorgehaltener Hand - auch vom Koalitionspartner Union. Außerdem ist sein Ministerium formell für die Lageeinschätzung in Afghanistan zuständig. Auch daraus ergibt sich, dass er nun am stärksten in der Kritik steht.

GYSI FORDERT RÜCKTRITT DER GANZEN REGIERUNG

Der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Armin-Paul Hampel, forderte den sofortigen Rücktritt des Außenministers. Jetzt müssten «politisch Köpfe rollen», das Handeln der Bundesregierung sei ein «völliges Desaster», sagte er der dpa. Der Linken-Außenpolitiker Gregor Gysi forderte schon zuvor im MDR die gesamte Regierung zum Rücktritt auf - sie solle bis zum Ende der Legislaturperiode nur noch geschäftsführend im Amt bleiben.

Die Rücktrittsforderungen gibt es bisher aber nur vereinzelt und nicht aus der ersten Reihe. Das liegt auch daran, dass eine Operation läuft, in der es um Leib um Leben geht - und um Zeit: Die Rettung tausender Menschen, die sich von den Taliban bedroht fühlen. «Wir sind mitten in einer Evakuierung und deswegen brauchen wir jetzt einen Außenminister, der das organisiert», meint selbst Nouripour trotz aller Kritik an Maas.

25 PROZENT DER STIMMEN REICHEN

Deswegen dürfte es wahrscheinlicher sein, dass die Aufarbeitung im Detail auf einen Zeitpunkt nach der Wahl vertagt wird. Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses reichen die Stimmen von 25 Prozent aller Abgeordneten aus. Das heißt, dass eine Zustimmung der Regierungsfraktionen nicht unbedingt notwendig ist.

Die Legislaturperiode endet spätestens am 26. Oktober, weil der neue Bundestag bis dann zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen muss - am 30. Tag nach der Wahl am 26. September. Theoretisch könnte ein Untersuchungsausschuss auch jetzt schon eingesetzt werden. Er hätte dann aber nur noch zwei Monate Zeit für Konstituierung, Zeugenbefragungen, Auswertung von Akten und die Erstellung eines Abschlussberichts.