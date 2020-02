Von: Redaktion DER FARANG | 08.02.20

BANGKOK: Die Regierung wird im kommenden Monat über den Bau eines Tunnels unter dem Fluss Chao Phraya entscheiden, der den Verkehr in der Innenstadt entlasten soll.

Nach dem Vorschlag des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) wird der Tunnel von der Narathiwat Ratchanakharin Road im Sathon/Silom-Geschäftsviertel nach Bang Krachao in der Provinz Samut Prakan verlaufen mit Anbindung an das Schnellstraßensystem in Richtung Bang Na. Das MLIT schlägt einen 8,7 Kilometer langen Tunnel entweder vierspurig für den ein- und ausgehenden Verkehr oder als Doppeldeck vor.

Der Bau soll über eine Anleihe des Thailand Future Fund (TFFIF) finanziert werden. Das Verkehrsministerium plant insgesamt neun Verkehrstunnel quer durch die Stadt. Laut Chayatan Phromsorn, Generaldirektor von TFFIF, schafft der Tunnel eine neue Route vom zentralen Bangkoker Geschäftsviertel nach Bang Na und zur Schnellstraße nach Pattaya.