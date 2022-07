Von: Björn Jahner | 26.07.22

CHAINAT: Flussanrainer in 11 Provinzen werden zur genauen Überwachung der Wasserstände und zu Vorbereitungen auf mögliche Überschwemmungen aufgerufen, da das Royal Irrigation Department (RID) mehr Wasser aus dem Chao-Phraya-Damm in Chainat ablassen wird. Mit der Maßnahme sollen die aus dem Norden kommenden Fluten aufgenommen werden.

Die vom Ministerium für Katastrophenschutz und Schadensbegrenzung herausgegebene Warnung gilt für Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Suphan Buri, Ayutthaya, Lopburi, Phathum Thani, Nonthaburi und Bangkok. Auslöser war der Plan des RID, 850 bis 1.000 Kubikmeter (m³) Wasser pro Sekunde aus dem Chao-Phraya-Damm abzulassen, um die starken Regenfälle und den Abfluss aus dem Norden aufzufangen, für den morgen 1.050 bis 1.150 m³ pro Sekunde vorhergesagt werden.

Die Abflussmenge wird den Wasserstand flussabwärts um 60 bis 80 Zentimeter ansteigen lassen. Wenn mehr Wasser aus dem Norden kommt, wird die Wassermenge, die aus dem Chao-Phraya-Damm fließt, ab morgen mehr als 1.000 m³ pro Sekunde betragen.

Diejenigen, die an den Ufern des Chao Phraya und in tiefer gelegenen Gebieten außerhalb der Dämme leben, werden aufgefordert, den Wasserstand genau zu beobachten und ihr Hab und Gut in höher gelegene Gebiete zu bringen.

Die lokalen Behörden wurden außerdem zur Verstärkung der Hochwasserdämme und zur Bereitstellung von Einsatzkräften und Equipment aufgefordert, darunter Wasserpumpen und Rettungsboote.

Die Einwohner von Nakhon Ratchasima werden ebenfalls zur Vorbereitung auf mögliche Überschwemmungen aufgerufen, da die Wasserstände in den Stauseen der Provinz gefährlich hoch sind.

Provinzgouverneur Vichien Chantaranothai teilte der Presse mit, dass eine Flutwarnung an die an Flüssen lebenden Einwohner veröffentlicht wurde, da alle Stauseen große Wassermengen enthalten und für diese Woche weitere Regenfälle vorhergesagt werden.

Gouverneur Vichien führte fort, dass der Wasserstand in fünf mittelgroßen Stauseen die Aufnahmekapazität übersteigt und das überschüssige Wasser unter strenger Aufsicht in die Wasserstraßen abgeleitet wird, um Überschwemmungen in landwirtschaftlichen Betrieben und Gemeinden am Fluss zu vermeiden. Der Gouverneur wies darauf hin, dass die vier großen Stauseen der Provinz – Lam Takhong, Lam Phraphloeng, Lam Mun Bon und Lam Sae – nur etwa 60 Prozent der Speicherkapazität aufweisen.

Der stellvertretende RID-Generaldirektor Taweesak Tanadechopol warnte außerdem, dass es aufgrund der Auswirkungen des Monsuntrogs über den nördlichen, nordöstlichen und oberen zentralen Regionen Thailands und des starken Südwestmonsuns über der Andamanensee im oberen Teil des Landes zu heftigen Regenfällen kommen wird, die in den kommenden Tagen zu einem weiteren Zustrom von Wasser in das Chao-Phraya-Flussbecken führen werden, was die Überschwemmungsgefahr entlang des Flusses erhöhen wird.