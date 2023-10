Von: Björn Jahner | 11.10.23

CHAI NAT: Beamte der Bewässerungsbehörde erhöhten am Dienstag (10. Oktober 2023) die Abflussmenge des Chao-Phraya-Damms in der Provinz Chai Nat in der Zentralregion von Thailand, da das Hochwasser in den flussaufwärts gelegenen Provinzen anstieg, während die Flüsse in den flussabwärts gelegenen Provinzen überzulaufen drohten.

Der Wasserdurchfluss aus dem Damm wurde von 1.470 Kubikmeter auf 1.600 Kubikmeter pro Sekunde erhöht, nachdem flussaufwärts gelegene Provinzen nach tagelangen starken Regenfällen weitere Überschwemmungen gemeldet hatten. Die Beamten erklärten, dass die Abflussmenge im Laufe dieser Woche auf 1.800 cm/s erhöht werden könnte.

Der Flusspegel vor der Provinzverwaltung von Angthong, 70 Kilometer flussabwärts des Staudamms, stieg nach dem Anstieg des Abflusses am Dienstag um 20 Zentimeter auf 6,24 Meter. Die Behörden in Angthong warnten die Anwohner des Chao Phraya und seiner Nebenflüsse, einschließlich des Noi, dringend, sich auf Überschwemmungen einzustellen.

Einige Gebiete von Angthong sind bereits überflutet. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, trat der angeschwollene Noi-Fluss über die Ufer und überschwemmte am späten Montagabend (9. Oktober 2023) drei Dörfer – Moo 9, 10 und 11 – im Tambon Bang Chak im Bezirk Wiset Chaicharn. Das Wasser stand bis zu einem Meter hoch, sagten Beamte, die eilig Boote zu den vom Wasser eingeschlossenen Anwohnern brachten. Die Anwohner beschwerten sich jedoch, dass die Stadtverwaltung besser Dämme zum Schutz vor Überschwemmungen hätte bauen sollen, anstatt ihnen Boote zu geben.

In mehreren anderen nördlichen Provinzen kam es am Dienstag nach tagelangen starken Regenfällen zu Sturzfluten und weggespülten Straßenabschnitten.

Chiang Rai. Foto: The Nation

In Chiang Rai stürzte die Straße des Dorfes Ban Pha-I im Tambon Pong Ngam, Bezirk Mae Sai, nach drei Tagen starken Regens in eine Schlucht. Der Dorfvorsteher hat die Verwaltung von Mae Sai gebeten, die Straße zu reparieren, die eine Hauptroute für Touristen ist, die die nördliche Provinz besuchen.

In Uttaradit wurden 26 Dörfer in fünf Bezirken nach heftigen Regenfällen am Dienstagmorgen von Sturzfluten heimgesucht. Am Dienstagnachmittag standen die Dörfer Moo 4 und Moo 9 im Bezirk Muang, Tambon Thasao, noch immer unter Wasser.

Somporn Khanpingpook vom Katastrophenschutzbüro in Uttaradit sagte, dass im Bezirk Faktha 120 Millimeter Regen fielen, wodurch der Fluss Pad über die Ufer trat und mehrere Dörfer überflutete.

Phichit. Foto: The Nation

Unterdessen erreichten die Überschwemmungen am Dienstagmorgen die städtischen Gebiete der Provinz Phichit einschließlich des Bezirks Thap Klo, nachdem sie sich flussabwärts von den Bezirken Wang Pong und Chon Daen in Petchabun ausgebreitet hatten. Mehrere Hauptstraßen und Tempel wurden überflutet, als die Beamten von Thap Klo sich beeilten, Hochwasserschutzdämme zu errichten und das Wasser aus dem Geschäftsviertel abzuleiten. Ihre Bemühungen wurden jedoch durch weitere heftige Regenfälle zunichte gemacht.

Der Bürgermeister der Gemeinde Thap Klo, Banchong Suwanphet, wies darauf hin, dass dies in diesem Jahr bereits die dritte schwere Überschwemmung in der Region war.

Die Überschwemmungen fordern einen hohen Preis für das Leben älterer Einwohner in den örtlichen Gemeinden, sagte Nirat Noochote, Vorsitzende der Freiwilligen für das öffentliche Gesundheitswesen in Tambon Thap Klo. Sie sagte, dass über 300 Häuser im Stadtzentrum unter einem Meter Wasser stünden und ältere Bewohner in den zweiten Stockwerken gefangen seien.