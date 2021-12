BANGKOK: Für Besucher Bangkoks, die an der thailändischen Kultur und am Theravada-Buddhismus interessiert sind, bietet das Unternehmen „Chao Phraya Tourist Boat“ am Samstag, 1. Januar 2022 eine Bootstour auf dem Chao-Phraya-Fluss zu neun buddhistischen Tempeln an.

Angesteuert und besichtigt werden nachfolgende Tempelanlagen:

Wat Rachathiwat



Wat Thewarat Kunchorn Worawiharn



Wat Kharuhabodi



Wat Rakhang



Wat Mahathat Yuwarajarangsarit



Wat Arun* (*Eintrittspreis 100 Baht für Ausländer)



Wat Kanlayanamit



Wat Prayarawongsawas



Wat Yannawa

Die Abfahrt erfolgt am Samstag, 1. Januar 2022 um 09.00 Uhr am Sathon-Pier (Rückankunft um 17.00 Uhr).

Im Ticketpreis in Höhe von 779 Baht (Normalpreis 999 Baht) enthalten sind der Bootstransfer, eine Reiseversicherung, Trinkwasser und ein Tourguide. Nicht im Ticketpreis enthalten sind Eintrittspreise und Mittagessen. Kaufen Sie 2 oder mehr Tickets und Sie erhalten einen Sonderpreis von 609 Baht/ Person!

Tickets können über den Instant-Messaging-Dienst LINE („Add“/ „Hinzufügen“: @cpxboattour) reserviert werden. Weitere Informationen erhält man auf Facebook sowie telefonisch unter der Rufnummer +66 (0)86-331.4215.