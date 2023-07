CHANTHABURI: Das Gem and Jewelry Institute of Thailand bereitet sich intensiv auf das Internationale Chanthaburi Gem and Jewelry Festival 2023 vor.

Die renommierte Veranstaltung findet vom 7. bis 11. Dezember 2023 an verschiedenen Standorten in der Provinz Chanthaburi statt, darunter das Chanthaburi Gems and Jewelry Center, das KP Jewelry Center, der Gems Market und die Sichan Road.

Das Hauptziel dieses Festivals besteht darin, den heimischen Edelsteinmarkt auf ein höheres Qualitätsniveau zu bringen. Es strebt die Entwicklung des Potenzials von Unternehmern an, die im Bereich Edelsteine und Schmuck tätig sind, sowie die Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

Neben der Förderung des Tourismus durch Edelsteintouren zu historischen Stätten und Edelsteinminen bietet das Festival den Besuchern auch die einzigartige Gelegenheit, die majestätische Muttergottheit zu bestaunen, die mit 200.000 funkelnden Edelsteinen geschmückt ist.