CHANTHABURI: Große Freude herrscht seit Freitag in Chanthaburi – Die für ihre tropischen Obstgärten und Edelsteinmanufakturen bekannte Provinz an der Ostküste des Landes wird im Zuge der Neueinteilung der Provinzen nach Farbkodierungen – bemessen an der Zahl der täglichen Covid-19-Neuinfektionen – nicht mehr als eine „dunkelrote“, soondern fortan als „rote Zone“ klassifiziert.

Dies entschied das „Center for Covid-19 Administration“ (CCSA) am Freitag auf seiner wöchentlichen Sitzung zur Neubeurteilung der Coronaviruslage in Thailand. Die Herabstufung von einer „dunkelroten“ in eine „rote Zone“ hat zur Folge, dass die bisher in Chanthaburi geltende nächtliche Ausgangssperre aufgehoben wird.

Neue Zoneneinteilung nach Farbkodierung

(Stand: 12. November 2021)

„Dunkelrote Zonen“ mit maximalen und strikten Kontrollmaßnahmen: Tak, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Yala und Songkhla sind weiterhin als "dunkelrot" gekennzeichnet sind weiterhin als „dunkelrote Zonen“ mit maximalen und strikten Seuchenschutzbeschränkungen klassifiziert, in denen weiterhin die nächtlcie Ausgangssperre sowie weitere Beschränkungen gelten.

„Rote Zonen“ mit maximalen Kontrollmaßnahmen: Kanchanaburi, Khon Kaen, Chonburi, Chumphon, Chiang Rai, Chiang Mai, Chachoengsao, Trang, Trat, Nakhon Pathom, Nakhon Nayok, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Nonthaburi, Pathum Thani, Prachuap Khiri Khan, Prachinburi, Ayutthaya, Phatthalung, Phichit, Phitsanulok, Phetchaburi, Phetchabun, Ranong, Rayong, Ratchaburi, Lopburi, Satun, Samut Prakan, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Saraburi, Sa Kaew, Suphanburi, Surat Thani, Ang Thong, Udon Thani, Ubon Ratchathani – und neu – Chanthaburi.

„Orangefarbene Zonen“ mit Kontrollmaßnahmen: Kalasin, Kamphaeng Phet, Chai Nat, Chaiyaphum, Buri ram, Phayao, Phrae, Maha Sarakham, Mae Hong Son, Yasothon, Roi Et, Lampang, Lamphun, Loei, Singburi, Sukhothai, Surin, Nong Khai, Nong Bua Lamphu, Uttaradit, Uthai Thani, Amnat Charoen und Sisaket.