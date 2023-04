Von: Björn Jahner | 25.04.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Das thailändische Board of Investment (BOI) hat mitgeteilt, dass der chinesische Automobilhersteller Changan Auto 9,8 Milliarden Baht (285 Millionen US-Dollar) in eine Anlage in Thailand investieren wird, um jährlich 100.000 Elektrofahrzeuge zu produzieren.

Nach Angaben von BOI-Generalsekretär Narit Therdsteerasukdi will das Unternehmen die Elektrofahrzeuge in Thailand, Südostasien, Australien und Südafrika verkaufen.

Thailand ist Asiens viertgrößtes Automobilmontage- und -exportzentrum für Automobilhersteller wie Toyota und Honda. Die Branche macht etwa 10 Prozent des thailändischen BIP und der Arbeitsplätze in der Fertigung aus.

Khun Narit sagte: „Die Entscheidung von Changan Auto, in Thailand zu investieren, ist ein wichtiger Meilenstein bei der Förderung des Landes als weltweit wichtigste Produktionsbasis für Elektrofahrzeuge.“

Andere chinesische Elektroautohersteller wie BYD haben ebenfalls in thailändische Werke investiert, da die Nachfrage der einheimischen Verbraucher nach Elektrofahrzeugen von Marken wie Great Wall Motors und Tesla steigt.