Chalong-Tunnel wegen Elektroarbeiten gesperrt

Von: Björn Jahner | 11.09.19

Von 9 bis 13 Uhr ist der Chalong-Tunnel am Mittwoch für den Verkehr gesperrt. Foto: Holandan

PHUKET: Verkehrsteilnehmer werden gebeten mehr Zeit einzuplanen, da am heutigen Mittwoch der Tunnel in Chalong für den Verkehr gesperrt ist und es besonders in den Stoßzeiten zu Behinderungen kommen kann.

Grund sind Arbeiten am elektrischen System der Verkehrsunterführung. Sie sollen bereits in den Nachmittagsstunden und somit pünktlich zum Feierabendverkehr abgeschlossen sein, teilt die Provincial Electricity Authority (PEA) mit.