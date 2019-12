Von: Björn Jahner | 15.12.19

Das Chalong Hospital wird zu einem vollwertigen Krankenhaus schrittweise ausgebaut. Foto: The Thaiger

PHUKET: Das Chalong-Krankenhaus wurde kürzlich eröffnet, bisher jedoch nur mit eingeschränkten Diensten, bis es im kommenden Jahr ausgebaut wird.

Es bietet den Menschen im Süden der Insel – wenn auch nur begrenzt – medizinische Versorgung. Mit dem Bau eines siebenstö­ckigen Neubaus für stationäre Behandlungen soll das Angebot in naher Zukunft jedoch ausgebaut werden. Geplant ist auch die Errichtung eines zweistöckigen Röntgenzentrums. Derzeit ist das Chalong Hospital mit fünf Ärzten und 21 Krankenschwes­tern besetzt. Der Standort ist seit langem für die medizinische Grundversorgung in dem Gebiet zuständig und umfasst unter anderem das Zentrum für Gesundheitsförderung des Unterbezirks Chalong. Ende 2015 kam ein das Unfall- und Notfallzentrum hinzu, bevor beschlossen wurde, den Standort zu einem vollwertigen Krankenhaus aufzuwerten. Die Inbetriebnahme erfolgte am 1. Oktober mit 14 Betten.



Im Untergeschoss befindet sich die Abteilung für Physiotherapie (Mo.– bis Fr. von 8:30 bis 16:00 Uhr), in der zweiten Etage die Zahnabteilung und das Blutlabor (Mo.– Fr. von 8:30 bis 16:00 Uhr).