Chadchart fordert Rückkehr zur Normalität

BANGKOK: Der neue Gouverneur von Bangkok Chadchart Sittipunt kündigte am Sonntag (5. Juni 2022) an, er werde das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) darum bitten, dass es die Möglichkeit prüft, Nachtlokale bis 2 Uhr morgens öffnen zu lassen, nachdem sich die Virussituation in der Hauptstadt entspannt hat.

Seit dem 1. Juni dürfen Bars, Nachtclubs, Karaoke-Lokale, „Soapy“-Massagesalons und ähnliche Nachtlokale in 31 Provinzen nach einer längeren Schließung wieder öffnen und Alkohol ausschenken, jedoch nur bis um Mitternacht.

Bei den 31 Provinzen handelt es sich um 14, die vom CCSA als „grüne Zonen“ eingestuft wurden, und 17, die als „blaue Tourismuszonen“ klassifiziert sind, darunter Bangkok. „Nach der Wiedereröffnung wurden keine Probleme gemeldet, und es mehren sich die Stimmen, die ein späteres Einsetzen der Sperrstunde um 2 Uhr morgens fordern“, sagte Khun Chadchart gestern.

Er unterstützte die Forderungen und sagte, dass längere Öffnungszeiten zur Verringerung der Überfüllung in Nachtlokalen und -clubs beitragen würde. Die Betreiber von Nachtlokalen seien zur Zusammenarbeit bereit, wenn die Regierung Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit ergreife, betonte Khun Chadchart.

„Als der Verkauf von Alkohol in Restaurants während der Pandemie verboten wurde, versammelten sich viele Menschen an den Straßenrändern und tranken ohne jegliche Kontrolle. Es ist besser, sie [Anm. d. Red.: die Nachtlokale] zuzulassen und zu kontrollieren, als die Dinge unkontrolliert laufen zu lassen“, forderte er.

Auf die Frage, ob er den Vorschlag einer Sperrstunde um 2 Uhr morgens vor dem Ausschuss für übertragbare Krankheiten in Bangkok vorbringen werde, antwortete Khun Chadchart, er werde die Angelegenheit prüfen, bevor er eine Entscheidung treffe.

Er wies darauf hin, dass die Nachtlokale erheblich zum Wirtschaftswachstum beitragen und eine Verlängerung der Sperrstunde mehr Touristen anziehen würde. „Ich glaube, wir sind bereit, zum normalen Leben zurückzukehren“, sagte er.

Was die Möglichkeit einer Lockerung der Gesichtsmaskenpflicht betrifft, so sagte Khun Chadchart, dass das CCSA eine Entscheidung treffen wird, dass aber das Rathaus einen solchen Schritt empfehlen wird, da sich die Covid-19 Situation in Bangkok verbessert hat.

Den Einwohnern Bangkoks sollte es erlaubt sein, in öffentlichen Bereichen und auf öffentlichen Plätzen die Gesichtsmasken abzunehmen, obwohl eine solche Idee von den örtlichen Gesundheits- und Medizinbehörden gebilligt werden muss, erläuterte er. Das Abnehmen von Masken wird auch bei der nächsten großen CCSA-Sitzung auf der Agends stehen.

Eine Quelle im Rathaus sagte, dass der Bangkoker Ausschuss für übertragbare Krankheiten morgen zusammentreten wird, um Maßnahmen zu erörtern, die der CCSA vorgelegt werden sollen. Dazu gehört auch die Abschaffung der Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen.

Sa-nga Ruangwatthanakul, Präsident der Vereinigung der Geschäftsbetreiber in der Khao San Road, befürwortet die Verlängerung der Sperrstunde bis 2 Uhr morgens, da dies die Einnahmen der Geschäfte steigern würde. Dies wird auch anderen Geschäften wie Taxifahrern und Street-Food-Küchen helfen“, erklärte er.

Khun Sa-nga forderte die Regierung außerdem auf, die Notverordnung und das Gesetz zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten aufzuheben, die weithin als abschreckend für internationale Touristen gelten.

Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana sagte, dass die Betreiber von Nachtlokalen und die Gäste weiterhin die Seuchenschutzmaßnahmen befolgen sollten. Da sich die Situation zu verbessern beginne, werde die CCSA jedoch eine weitere Lockerung der Beschränkungen in Betracht ziehen, bestätigte der Sprecher.