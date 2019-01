Von: Björn Jahner | 18.01.19

Feierliche Eröffnung der neuen Makro-Filiale in Cha-am. Foto: Siam Makro

HUA HIN: Restaurant- und Hotelbetreiber sowie natürlich auch Residenten in Cha-am müssen ab sofort nicht mehr den Weg nach Hua Hin antreten, um ihre Lebensmittel-Lagerbestände aufzufüllen.

An der Narathip Road hat Siam Makro Public Company Limited eine Makro-Food-Service-Filiale eröffnet, in der eine große Auswahl an frischen Fleischwaren, Meeresfrüchte, Obst und Gemüse, Konservenwaren und vieles mehr angeboten werden.



Anfahrt: an der Ampelkreuzung auf der Petchkasem Road in die Narathip Road in Fahrtrichtung Cha-am Beach abbiegen, der auf Großeinkäufe spezialisierte Supermarkt befindet sich dann auf halber Strecke auf der rechten Seite. Anzumerken ist, dass die Anfahrt durch Straßenbauarbeiten erschwert ist, die voraussichtlich noch bis März andauern.