Central Village soll Samstag eröffnet werden

Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.19

BANGKOK: Central Pattana (CPN), der Immobilienarm der CP Group, wird sein Luxus-Outlet Central Village in der Nähe des Flughafens Suvarnabhumi trotz des anhaltenden Streits mit dem Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) am Samstag eröffnen. Die Zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) hat bisher abgestritten, dass das Central Village die Luftfahrt gefährdet.

Präsident und CEO Preecha Ekkunagul teilte den Medien mit, Thailands erstes Luxus-Outlet mit 150 Geschäften sei für den Start bereit. Das Einkaufszentrum sei in Übereinstimmung mit den Vorschriften aller relevanten und autorisierten Regierungsbehörden errichtet worden. AoT behauptet, Central Village beeinträchtige die Flugzone. Deshalb hatte das staatliche Unternehmen die Zufahrten zum Einkaufszentrum mit Zelten sperren lassen.

Preecha erklärte weiter, dass sich Central Village an dem Highway 370 befinde, der seit 2011 der Gerichtsbarkeit des Department of Highways (DOH) unterstehe. CPN habe die Genehmigung direkt bei dem DOH beantragt, die die alleinige und uneingeschränkte Autorität für die Genehmigung besitze. Seit der Zugangssperre habe CPN Beschwerden bei mehreren Behörden, einschließlich der Polizei und des Verwaltungsgerichts, eingereicht.

„Ich möchte die zuständigen Behörden auffordern, über die Vorteile des Einkaufszentrum für das Land nachzudenken und dieses Projekt mit der Fairness und Gerechtigkeit zu behandeln, die es verdient“, fügte Preecha hinzu. Das Village entstand für fünf Milliarden Baht. Die mehr als 150 Geschäfte beschäftigen rund 1.000 Mitarbeiter.