Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.20

BANGKOK: Die Central Retail Corporation (CRC) hat 100 Prozent der Anteile an FamilyMart, einer großen Minimarktkette, erworben und will damit ein neues Geschäftsmodell entwickeln.

Laut dem Chief Executive Officer von CRC, Yol Phokasub, wird die Übernahme die Position von Central Retail auf dem Lebensmittelmarkt und im florierenden Geschäft mit Convenience-Stores in Thailand stärken. CRC ist seit 2012 Partner von Japans FamilyMart (JFM). Ihre Tochtergesellschaft SFM Holdings hält einen Anteil von 50,65 Prozent und Robinson (RBS) einen Anteil von 0,35 Prozent an Central Family Mart (CFM), dem lokalen Betreiber der FamilyMart-Kette in Thailand. Mit der Übernahme erwarb CRC die restlichen 49 Prozent oder 5.757.500 Aktien vom japanischen Partner und wurde damit zum alleinigen Eigentümer von FamilyMart in Thailand.

Yol sagte, CRC habe in den letzten acht Jahren daran gearbeitet hat, das Geschäftsmodell des Franchiseunternehmens zu verbessern, sein Produktangebot zu erweitern und seine Präsenz im Land zu stärken. Derzeit verfügt FamilyMart landesweit über 1.000 Filialen. Zu Beginn dieses Jahres hat FamilyMart Münzwaschmaschinen eingeführt sowie Getränkebehälter-Automaten und Verkaufsautomaten aufgestellt. Das Unternehmen ist weiter eine Partnerschaft mit Grab Thailand eingegangen, um den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, Artikel über die GrabMart-Anwendung zu kaufen und ausliefern zu lassen.