Von: Redaktion DER FARANG | 01.09.18

THAILAND: Das Unternehmen Central Pattana, das landesweit die Central-Einkaufszentren betreibt, stellt eine Milliarde Baht für Promotion und Aktionen bereit, um mehr ausländische Touristen als Kunden zu gewinnen.

500 Millionen Baht gehen an das neue Einkaufszentrum Central Phuket, das in diesem Monat eröffnet. Der restliche Betrag teilen sich die Central-Häuser landesweit, so in Pattaya, Bangkok, Chiang Mai und Chiang Rai. Mit dem Geld werden ein Limousinen-Service für Qualitätstouristen und der Service in Lounges finanziert. Laut der stellvertretenden Geschäftsführerin Wallaya Chirathivat geben ausländische Urlauber für Shopping drei Mal mehr aus als thailändische Kunden. In den Central-Einkaufszentren machen Ausländer inzwischen 30 bis 50 Prozent der Kunden aus.