Von: Björn Jahner | 24.11.23

BANGKOK: Central Pattana präsentiert stolz sein neuestes Juwel, das Central Westville, ein avantgardistisches Einkaufszentrum im Wert von 6,2 Milliarden Baht. Dieses neue Einkaufsparadies wird am kommenden Mittwoch (29. November 2023) in den westlichen Vororten Bangkoks seine Pforten öffnen und setzt dabei neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Kundenerlebnis.

Central Westville, das erste klimafreundliche Einkaufszentrum der Central Group, kombiniert harmonisch Innen- und Außenbereiche, wobei der Fokus auf nachhaltigen Praktiken liegt, die nicht nur die Kunden, sondern auch ihre Haustiere ansprechen sollen. Das Motto „Reimagine Harmony with Nature“ spiegelt sich in einem innovativen Design wider, das natürliche Elemente geschickt integriert.

Das im Stadtteil Ratchaphruek erbaute Einkaufszentrum erstreckt sich über 93.000 Quadratmeter, wovon 19.000 Quadratmeter auf eine umfangreiche Vielfalt von Geschäften und Restaurants entfallen. Branchengrößen wie Tops Food Hall, Power Buy, B2S, Supersports und OfficeMate sind nur einige der namhaften Einzelhändler, die hier ihre Pforten öffnen werden.

Die gastronomische Szene im Central Westville verspricht eine kulinarische Reise mit über 80 Lebensmittelmarken und Restaurants wie Tongsmith, Ros'Niyom, Phochana Mill, Ankem-Anka, Prai Raya Signature, Lim Lao Ngow, Nana Coffee Roaster, Cath Kidston Tearoom, Mil Toast House, Nam Nam Pasta and Tapas, Yakiniku Like, Nice Two Meat U und Saemaeul, um nur einige zu nennen.

Doch das Einkaufserlebnis geht weit über traditionelles Shopping hinaus. Zu den herausragenden Attraktionen gehören „SkyRise Adventure“, der größte Hochseilgarten Thailands, „Kiztopia“, ein Indoor-Spielplatz aus Singapur, sowie das Kino „Westville Cineplex“. Über 70 Modemarken finden ebenfalls ihren Platz im Komplex.

Die Beauty & Wellness Zone präsentiert 15 führende Marken, darunter das JETTS Black: Premium-Fitnessstudio mit einer 400 Meter langen Laufstrecke auf dem Dach, das täglich von 06.00 Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet ist. Ein einzigartiges Merkmal von Central Westville ist die „Pet-Friendly Zone“, ein 1.000 Quadratmeter großer Bereich, der speziell für Haustiere gestaltet wurde. Hier können Kunden gemeinsam mit ihren pelzigen Freunden durch das Einkaufszentrum schlendern und die Annehmlichkeiten eines haustierfreundlichen Restaurants, eines Halb-Outdoor-Bereichs und des „Buddy Yard“ nutzen, in dem Haustiere frei herumlaufen können.

Mit der Eröffnung erwartet Central Westville einen Kundenstrom von 30.000 bis 50.000 Besuchern pro Tag auf der 93.000 Quadratmeter großen Fläche. Das Einkaufszentrum verspricht nicht nur ein Einkaufserlebnis, sondern eine Lebensart, die die Verbindung zwischen Mensch und Natur auf innovative Weise neu definiert.