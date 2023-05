Von: Björn Jahner | 03.05.23

BANGKOK: Centara Hotels & Resorts bietet in der neuesten Phase seines „Centara Pre-Purchased Nights“-Angebots für Hotels und Resorts in ganz Thailand spezielle Hotelangebote mit Einsparungen von bis zu 40 Prozent an.

Noch bis zum 20. Juni 2023 können Gäste 12, 24 oder 36 Nächte im Voraus kaufen, die für 12 Monate ab dem Kaufdatum gültig sind, und zwar zu speziellen Mengenrabattpreisen ab 969 Baht pro Zimmer und Nacht, einschließlich kostenloser Aufenthalte für bis zu zwei Kinder.



Diese im Voraus gekauften Nächte können nacheinander, für mehrere separate Aufenthalte oder als Geschenk für Freunde und Angehörige in allen teilnehmenden Centara Grand, Centara, Centra und COSI Hotels innerhalb der gleichen Preiskategorie genutzt werden.



CentaraThe1-Mitglieder, die ihren Kauf tätigen, während sie in ihrem Mitgliedskonto eingeloggt sind, können den Promo-Code BULKC1 verwenden, um einen zusätzlichen Rabatt von 5 Prozent auf die speziellen Mengenrabattpreise zu erhalten. Mitglieder können die gewünschte Anzahl von Übernachtungen auch mit Bargeld, CentaraThe1-Punkten oder einer Kombination aus beidem kaufen.



Thailändische Gäste können auch von Centaras 0-Prozent-Zins-Kreditkartenzahlungsplan für drei Monate profitieren.



Die ermäßigten Preise gelten für teilnehmende Centara-Hotels und -Resorts in beliebten Reisezielen in Krabi, Phuket, Chiang Mai, Bangkok, Pattaya, Udon Thani und anderen.



Zusätzlich zu den Großeinkäufen für mehrere Hotels können Gäste auch spezielle Großeinkaufspreise für die folgenden sechs Hotels in Anspruch nehmen: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld; Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya; Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin; Centara Grand Beach Resort Phuket; Centra by Centara Maris Resort Jomtien; und Centra by Centara Cha Am Beach Resort Hua Hin.



Mehr erfahren Sie bei Centara Deals.