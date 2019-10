Von: Björn Jahner | 07.10.19

Centara setzt weiter auf Phuket und expandiert auf der beliebten Ferieninsel. Foto: The Thaiger Source Photo: https://thethaiger.com/news/business/centara-signs-up-three-more-phuket-hotels

PHUKET: Die Hotelgruppe Centara Hotels & Resorts reagiert auf die hohe Nachfrage thailändischer Geschäftsleute an qualitativ hochwertigen Unterkünften auf Phuket und erweitert ihr Portfolio um drei neue Liegenschaften in Mai Khao an der Westküste der Ferieninsel.

Zwei der neuen Objekte – das Mai Khao Dream Villa Resort und das Mai Khao Hotel – wurden bereits von Centara übernommen, erstgenanntes wird fortan unter der Marke „Centara Boutique Collection“ geführt. Das dritte Hotel soll im Jahr 2024 unter der Marke Centra eröffnet werden. Mit dem Neubau wird die Kapazität der Gruppe auf Phuket um 280 Apartments und Suiten erhöht.