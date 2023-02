CDU will im Wahlkampf-Endspurt für Wechsel in Berlin kämpfen

Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU, Friedrich Merz, spricht während einer Festveranstaltung anlässlich des 50-jährigen Bundestagsjubiläums von Wolfgang Schäuble in Berlin. Foto: epa/Clemens Bilan / Pool

BERLIN: Die deutschen Christdemokraten wollen im Endspurt vor der Wiederholungswahl in Berlin für einen möglichen Wechsel in der deutschen Hauptstadt kämpfen.

«Wenn die Umfragen einigermaßen richtig sind, dann haben wir alle Chancen, am Sonntag auf Platz eins zu liegen», sagte Parteichef Friedrich Merz am Freitag bei einer Veranstaltung in der CDU-Zentrale. Es gebe sogar die Chance, mit Spitzenkandidat Kai Wegner den nächsten Senat (Stadtregierung) zu führen.

Wegner sagte, Wechselstimmung sei da. «Der Wechsel ist möglich. Aber das Rennen ist noch offen.» Der rot-grün-rote Senat könne «es leider immer noch schaffen». Deswegen gehe es in den verbleibenden Stunden bis zur Wahl noch um jede Stimme. «Einen Wechsel gibt es in dieser Stadt nur mit einer starken CDU», betonte Wegner auch mit Blick auf taktische Überlegungen bei Wählerinnen und Wählern.

In mehreren Umfragen zur Abgeordnetenhauswahl lag die oppositionelle CDU zuletzt vor SPD und Grünen. Nach dem ZDF-«Politbarometer Extra» (Donnerstagabend) käme sie auf 25 Prozent, die SPD auf 21 Prozent. Die Grünen lagen demnach bei 17 Prozent, die Linke bei 11 Prozent, die AfD bei 10 Prozent, die FDP bei 6 Prozent. Rechnerisch wäre damit weiterhin eine rot-grün-rote Koalition möglich. Ebenso könnten CDU, Grüne und FDP regieren, knapp reichen würde es auch für CDU und SPD.

Wegen vieler Pannen und Probleme bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof eine Wahl-Wiederholung angeordnet. SPD, Grüne und Linke regieren Berlin seit 2016 gemeinsam, Regierende Bürgermeisterin ist seit Dezember 2021 Franziska Giffey (SPD).