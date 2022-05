CDU-Politiker Boris Rhein neuer Ministerpräsident in Hessen

WIESBADEN: Boris Rhein von den deutschen Christdemokraten ist neuer Ministerpräsident im westdeutschen Bundesland Hessen.

Der 50-Jährige wurde am Dienstag im Landesparlament in Wiesbaden im ersten Wahlgang zum Nachfolger von Volker Bouffier, ebenfalls CDU, gewählt. Rhein erhielt im ersten Wahlgang in geheimer Abstimmung sogar mehr Stimmen als die Zahl der Abgeordneten der Regierungsfraktionen CDU und Grüne. Bei der Wahl war demnach ein Quorum von 69 der 137 Abgeordnetenstimmen nötig. Auf Rhein entfielen 74 Ja-Stimmen, alle Abgeordneten hatten abgestimmt.

Rhein war vor seiner Wahl zum neuen Regierungschef Präsident des hessischen Landtags. Von diesem Posten trat er nach der erfolgreichen Abstimmung zurück.

Zuvor hatte sich Bouffier in einer kurzen Rede im Landtag verabschiedet. Mit einer Amtszeit von fast zwölf Jahren war er der dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland. Mit seinem Rücktritt sind nach der hessischen Verfassung auch alle die Ministerinnen und Minister zurückgetreten. Es war geplant, dass der neu gewählte Ministerpräsident noch am Dienstagnachmittag sein Kabinett ernennt, das anschließend vereidigt werden soll.

In Hessen findet im Herbst kommenden Jahres die Landtagswahl statt.