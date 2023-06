Von: Redaktion DER FARANG | 10.06.23

Die Preisverleihung fand am 9. Mai 2023 in Berlin im Haus der Deutschen Wirtschaft statt. Foto: DIHK/Nils Hasenau

CHIANG MAI: Die Christliche Deutsche Schule Chiang Mai (CDSC) gewinnt den 2. Platz beim Auslandsschulwettbewerb der deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) mit dem CDSC-Waldprojekt.

Der Wettbewerb findet dieses Jahr zum 8. Mal statt unter dem Thema „Schüler bauen weltweit Brücken“. Hier geht es darum, außergewöhnliche Projekte deutscher Auslandsschulen aus vielfältigen Bereichen, wie bspw. Soziales, Technik und Nachhaltigkeit zu ehren.

Von den 135 deutschen Auslandsschulen haben sich 30 beworben, um einen der ersten drei Plätze zu belegen, die insgesamt 120.000 Euro Preisgeld erhalten. „Die Deutschen Auslandsschulen sind Türöffner auf Auslandsmärkten und schaffen an den weltweiten Standorten deutscher Unternehmen tragfähige Kooperationsnetzwerke”, so Peter Adrian, Präsident der DIHK.

Die Preisverleihung fand am neunten Mai in Berlin im Haus der Deutschen Wirtschaft statt. Dort nahmen der Vorstandsvorsitzende David Nescholta und der Schulleiter Markus Brandtner gemeinsam mit Schülern der CDSC den Preis in Höhe von 40.000 Euro vom DIHK-Präsident Peter Adrian und der Staatsministerin im Auswärtigen Amt , Frau Katja Keul, in Empfang.

Bäume für die Zukunft

Bei dem Projekt „CDSC-Wald – Bäume für die Zukunft“ geht es darum, durch die jährliche Pflanzung von Bäumen die CO2-Emission der Schule zu kompensieren. Der jährliche CO2-Fußabdruck wurde zu Beginn des Projektes 2019 auf ca. 258 tCO2 berechnet. Bisher haben die Schüler, Lehrkräfte und Eltern dabei 2.000 Bäume gepflanzt und es sollen weiterhin jedes Jahr 500 Bäume neu gepflanzt werden. Dieses besondere Projekt, an dem sich die ganze Schulgemeinschaft beteiligt, wird der CDSC ermöglicht durch die Zusammenarbeit mit der Forest Restoration Research Unit (FORRU) der Chiang Mai University und der Division Watershed Management, der Abteilung für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz des thailändischen Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt.

Mit dem jährlichen Spendenlauf haben die ganze Schulgemeinschaft und Sponsoren von außerhalb die Möglichkeit, durch die Teilnahme am Lauf oder das Spenden den CDSC Wald zu unterstützen. Aber es wurden nicht nur Bäume gepflanzt, um die Christliche Deutsche Schule nachhaltiger zu gestalten. Es wurde Müll gesammelt, Einwegplastik vermieden, die Eltern haben Kompost hergestellt, eine Solaranlage wurde installiert und in einer Woche riefen die Schülervertreter dazu auf, keine Essensreste wegzuwerfen.

Durch diese Aktionen wird, neben dem Ausgleich des CO2-Abdrucks durch das Pflanzen der Bäume, die Schulgemeinschaft der CDSC für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. Sie haben auch andere davon begeistert, sodass mittlerweile vier weitere Schulen in Chiang Mai mit FORRU zusammenarbeiten. Mehr erfahren Sie bei der Christlichen Deutschen Schule Chiang Mai.