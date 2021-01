CCSA-Sprecher Taweesilp Visanuyothin. Foto: The Nation

BANGKOK: Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), hat sich am Freitag in Quarantäne begeben, weil er sich möglicherweise mit dem Virus infiziert hat. Sein erster Test fiel jedoch negativ aus.

Dr. Taweesilp Visanuyothin suchte das Bamrasnaradura Institut für Infektionskrankheiten auf, nachdem er am Freitagmorgen verkündet hatte, dass er ein geringes Risiko habe, infiziert worden zu sein. Ein Nasenabstrich wurde genommen und getestet. Beim täglichen Fernseh-Briefing aus dem Regierungsgebäude wird der CCSA-Sprecher normalerweise von einem Kommentator für den TV-Kanal des National Broadcasting Service of Thailand (NBT) begleitet. Am Freitag trat er allein auf.

Laut Taweesilp wurde der Kommentator als hoch ansteckungsgefährdet eingestuft, nachdem bei einem Nachrichtensprecher des Fernsehsenders eine Infektion mit Covid-19 bestätigt wurde. Alle NBT-Mitarbeiter wurden getestet, auch der abwesende Kommentator. Der CCSA-Sprecher fügte hinzu, dass er mit dem Kommentator in Kontakt gewesen sei und ein geringes Risiko für eine Infektion bestehe.