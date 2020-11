BANGKOK: Das Staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) soll in der kommenden Woche über den Vorschlag entscheiden, die obligatorischen Quarantänezeit für ausländische Touristen von 14 auf 10 Tage zu reduzieren. Laut dem Gesundheitsministerium wird eine Infektion in der Regel in den ersten zehn Tagen festgestellt.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul ist davon überzeugt, dass eine zehntägige Quarantäne in Verbindung mit strengen Maßnahmen gegen eine Infektion die Ausbreitung von Covid-19 wirksam verhindern kann. Eine kürzere Quarantäne soll aber nur für Besucher aus Ländern mit geringem Infektionsrisiko gelten.

Anutin sagte weiter, die Beamten der Gesundheitsdienste seien jetzt besser ausgerüstet, um die Ausbreitung der Krankheit zu bekämpfen, was Erfahrung, Wissen, Arbeitskräfte, medizinisches Material und Einrichtungen, einschließlich der Covid-19-Testlabors, betreffe. Hunderte von Teams seien zur Untersuchung der Krankheit zusammengestellt und mehr als 500.000 Tabletten des antiviralen Medikaments Favipiravir eingelagert worden.

Auch Opas Kankawinphong, Generaldirektor der Behörde für Seuchenbekämpfung, glaubt, die vorgeschlagene Quarantäne-Reduzierung würde die öffentliche Gesundheit nicht gefährden. Infektionen, die nach zehn Tagen entdeckt würden, seien asymptomatisch oder mit leichten Symptomen, die ein geringes Übertragungsrisiko aufwiesen.