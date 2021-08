CCSA soll das 7+7-Modell genehmigen

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) gebeten, das so genannte 7+7-Modell zu genehmigen. Es würde Touristen erlauben, sieben Tage in Phuket zu bleiben, bevor sie sieben Tage andere Provinzen besuchen. Dazu gehören Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao in Surat Thani; Khao Lak, Kho Yao Yai und Koh Yao Noi in Phang-nga; Koh Phi Phi, Railay Beach und Koh Ngai in Krabi.

Seit dem 1. Juli hat Phuket die Quarantänebestimmungen für ausländische Touristen, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind, im Rahmen des Sandbox-Modells aufgehoben. Als Vorsichtsmaßnahme müssen die Urlauber jedoch 14 Tage auf der Insel bleiben, bevor sie zu anderen Zielen im Land reisen dürfen.

Thanakorn Wangboonkongchana, Sekretär im Büro des Premierministers, bezeichnete das Sandbox-Modell als Erfolg, da es seit seiner Eröffnung fast 20.000 Touristen angezogen habe, und bis Ende September seien 371.826 Übernachtungen in Hotels gebucht worden. Die meisten ausländischen Besucher kamen aus den USA, gefolgt von Urlaubern aus Großbritannien, Israel, Deutschland und Frankreich.



Derzeit haben 2.622 ausländische Touristen nach dem 14-tägigen Aufenthalt die Insel auf dem Landweg verlassen. Bangkok, Koh Samui, Chiang Mai, Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) und Chonburi (Pattaya) waren unter den Reisezielen. Weitere 7.827 Urlauber haben auf dem Seeweg über den Chalong Bay Pier, den Po Bay Pier und den Rassada Pier andere Ziele erreicht.