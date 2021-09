CCSA plant eine VerkÃ¼rzung der Ausgangssperre

BANGKOK: Der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates Nattaphon Nakphanich hat am Donnerstag zugestimmt, das Notstandsdekret um weitere zwei Monate zu verlängern.

Darüber hinaus wird er auf der großen Sitzung des Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) am Montag vorschlagen, die Ausgangssperre in den so genannten „dunkelroten Kontrollzonen“ um eine Stunde zu verkürzen. Sollte sein Vorschlag vom CCSA genehmigt werden, würde die Ausgangssperre ab Oktober von 22.00 Uhr (bisher 21.00 Uhr) bis 04.00 Uhr gelten.