CCSA meldet 81 neue Virusfälle

Foto: The Nation

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Freitag 81 neue Virusfälle über einen Zeitraum von 24 Stunden.

Von den 81 Infektionen waren 37 lokale Fälle, davon stehen 26 Patienten mit dem Cluster Samut Sakhon Cluster in Verbindung. 11 Fälle müssen noch bestätigt werden, und 35 Wanderarbeiter wurden im Rahmen einer proaktiven Covid-19 Suchaktion positiv getestet. Die meisten Arbeiter sind asymptomatisch.

Sechs Thais und drei Ausländer, die vor kurzem ins Land kamen, wurden in der Quarantäne positiv getestet. Zu den thailändischen Rückkehrern gehören ein Thai, der aus Myanmar zurückkehrte, einer aus der Schweiz, einer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und drei aus den Vereinigten Staaten. Unter den Ausländern sind ein deutscher Zahnarzt und zwei russische Männer.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Thailand stieg auf 5.910, von denen sich 1.713 in Krankenhäusern oder Ad-hoc-Quarantäneeinrichtungen befinden, während sich 4.137 erholt haben und entlassen wurden. Die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 60.

Laut CCSA-Sprecher Dr. Taweesin Visanuyothin wurden bei der Suche nach aktiven Fällen bisher 8.810 Menschen getestet und 1.308 als infiziert befunden. Von dieser Gruppe sind drei Patienten gefährdet - zwei leiden an schwerem Durchfall und eine ist eine schwangere Frau kurz vor der Entbindung.

Bisher wurden Infizierte, die mit dem Virenausbruch in Samut Sakhon in Verbindung stehen, in 32 Provinzen gefunden: Bangkok, Chachoengsao, Chonburi, Nakhon Pathom, Pathum Thani, Phetchaburi, Samut Prakan, Saraburi, Uttaradit, Phetchabun, Suphanburi, Nakhon Ratchasima, Prachin Buri, Krabi, Phuket, Ayutthaya, Kamphaeng Phet, Khon Kaen, Chai Nat, Samut Songkhram, Udon Thani, Phichit, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Chaiyaphum, Nakhon Sawan, Nonthaburi, Ang Thong, Ratchaburi, Songkhla, Loei und Ubon Ratchathani.