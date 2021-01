BANGKOK: „Die hohen Covid-19-Zahlen werden noch einige Zeit anhalten", sagte am Sonntag Panprapa Yongtrakul, stellvertretende Sprecherin des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA). Sie erwartet jeden Tag Hunderte von neuen Fällen als Ergebnis der laufenden aktiven Tests.

Die Gesundheitsbehörden versuchen, so viele Menschen wie möglich zu testen. Vor allem in Samut Sakhon, dem Hotspot der zweiten Viruswelle. Die in der Vorwoche begonnenen Massentests konzentrieren sich auf jedes Gebiet der Provinz, vor allem auf Wanderarbeiter. Das CCSA meldete am Sonntag 829 neue Coronavirus-Fälle, damit erhöhte sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr auf 18.782. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet, die Zahl der Toten liegt bei 77.

Zu den neuen lokalen Fällen gehörten 731 Patienten: 722 in Samut Sakhon, vier in Maha Sarakham und je einer in Bangkok, Chonburi, Pathum Thani, Rayong und Samut Songkhram. Myanmarische Wanderarbeiter machten 680 aktiv getestete Fälle in Samut Sakhon und je einen in Bangkok und Samut Songkhram aus. Samut Sakhon hatte mit 79 die meisten neuen Fälle, die in Krankenhäusern und Kliniken festgestellt wurden - gefolgt von Bangkok (sechs) und je einem in Nakhon Pathom, Chonburi, Khon Kaen, Ratchaburi, Lop Buri und Samut Songkhram.