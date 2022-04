Ausländische Touristen an Bord eines Tuk-Tuk in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) wird am Freitag auf seiner großen Sitzung zur Neubeurteilung der Covid-19-Situation im Land eine weitere Lockerung der Einreiseregeln in Erwägung ziehen, einschließlich einer kürzeren Quarantänezeit für nicht geimpfte Personen und der Abschaffung der RT-PCR-Testpflicht für internationale Reisende.

Bei dem Treffen würden Änderungen der Reisebeschränkungen auf der Grundlage von Richtlinien des Premierministers Prayut Chan-o-cha erörtert, teilte Supoj Malaniyom, Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates (NSC) und Leiter der CCSA-Einsatzzentrale, am Donnerstag der Presse mit.

Zuvor hatte das Gesundheitsministerium die Lockerung der Einreisebestimmungen für internationale Touristen vorgeschlagen.

Dabei würden vor allem zwei Punkte berücksichtigt, sagte Khun Supoj:

Die Verkürzung der Quarantänezeit für nicht geimpfte Reisende und die Umstellung von den derzeit obligatorischen, teuren RT-PCR-Tests auf viel günstigere Antigen-Schnelltests (ATK) oder sogar die komplette Abschaffung der Testpflicht nach der Ankunft in Thailand, nachdem andere Länder die Einreisebeschränkungen im Vergleich zum Königreich massiv gelockert hatten.

Da die Zahl der Infektionen bei Einreisenden aus Übersee mit dem zunehmenden Impffortschritt zurückgegangen ist, könnte die „Test & Go“-Regelung laut Khun Supoj gelockert werden.

In Bezug auf die Forderung der Tourismusindustrie (mehr), die „Test & Go“- oder „Thailand Plus“-Programme gänzlich abzuschaffen, sagte er, das CCSA habe immer ein offenes Ohr, aber man müsse verstehen, dass diese Einreisesysteme, insbesondere „Thailand Plus“, nicht schlecht seien. Er könne sich nicht vorstellen, wie Thailand heute aussehen würde, wenn es diese Einreisesysteme im vergangenen Jahr nicht gegeben hätte, betonte Khun Supoj. Da sich die Situation jedoch geändert habe, müssten alle Einreisesysteme angepasst werden, jedoch immer mit dem Blick auf die Sicherheit des Landes, erklärte er.

Alle auf der Sitzung am Freitag beschlossenen Änderungen würden wahrscheinlich ab dem 1. Mai 2022 in Kraft treten.

Die Lockerungen der Einreisebestimmungen könnten sowohl für die Einreise auf dem Luft- als auch Landweg in Kraft treten. So erwägt das Innenministerium die Wiedereröffnung von allen Grenzübergängen im ganzen Land. Dies werde jedoch erst auf einer Sitzung am 22. Mai 2022 erörtert werden, so Khun Supoj.

Das CCSA werde auch eine Überarbeitung der farblich codierten Zonen der Provinzen zur Covid-19-Überwachung in Erwägung ziehen, damit sich die Menschen und Unternehmen besser auf die „neue Normalität“ bzw. das Leben mit Covid-19 einstellen können.