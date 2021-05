BANGKOK: Das staatliche Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) will am Freitag über die Aufhebung einiger Beschränkungen befinden. Vor allem in den dunkelroten Zonen mit maximaler Kontrolle.

Das sind Bangkok, Chonburi, Chiang Mai, Nonthaburi, Pathum Thani und Samut Prakan. Andere Provinzen sind entweder als rote oder orange deklariert, basierend auf die Zahl der Infektionen. Besonders fordert das Gastgewerbe eine Rücknahme der Restriktionen. Damit Gäste wieder in Restaurants essen können.