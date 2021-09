BANGKOK: Das „Centre for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA) der Regierung wird seine führende Rolle bei der Bekämpfung des Covid-19-Ausbruchs in Thailand auch dann weiterhin wahrnehmen, wenn es später im Zuge eines neuen Seuchenschutzgesetzes als Ersatz zur derzeitigen Notstandsgesetzgebung in eine neue Einrichtung umgewandelt werden könnte, teilte die Regierung am Mittwoch mit.

Nach Angaben des stellvertretenden Premierministers Wissanu Krea-ngam wird das CCSA, das im Rahmen der Notstandsgesetzgebung eingerichtet wurde, nach der Aufhebung des nationalen Notstands theoretisch nicht länger existieren. „In der Praxis hingegen wird das CCSA jedoch weiterarbeiten, während die Regierung über das neue Seuchenschutzgesetz berät, auch wenn es nach Aufhebung des Ausnahmezustands möglicherweise in eine andere Institution umgewandelt wird“, erklärte Thailands Vize-Premier.

Khun Wissanu führte fort, dass die Regierung auf die Einkraftretung eines neuen Gesetzes warte, das sie berechtigen würde, in Notfällen – einschließlich Terrorirsmus und Massenunruhen – den nationalen Notstand im Bereich der öffentlichen Gesundheit auszurufen.

„Da der nationale Notstand schon seit einiger Zeit gilt, hat die Regierung festgestellt, dass die Notstandsgesetzgebung nicht mehr genau dem gesundheitlichen Notstand entspricht, mit dem das Land jetzt konfrontiert ist. Daher ist ein neues Gesetz erforderlich, um die Vorschiften zum allgemeinen Notstand des Landes durch neue Gesetze zu ersetzen, die der aktuellen Situation Rechnung tragen“,verdeutlichte Khun Wissanu.

Regierungskritische Aktivisten hatten der Regierung bereits mehrere Male vorgeworfen, dass sie die Notstandsgesetzgebung für politische Zwecke missbrauchen würde. Denn für sie hatt das derzeitig geltende Versammlungsverbot im Rahmen der Notstandsgesetzgebung zur Folge, dass sie mit jeder Demonstration gegen das Gesetz verstoßen.