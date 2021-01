BANGKOK: Thailand verzeichnete am Sonntag 198 neue Coronavirus-Fälle und einen weiteren Todesfall.

Laut der stellvertretenden Sprecherin des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), Apisamai Srisangson, handelt es sich bei dem Todesfall um eine 73-jährige Frau, die in engem Kontakt mit einem Covid-19-Patienten in ihrer Familie in Samut Sakhon gestanden hatte. Sie zeigte am 4. Januar Krankheitssymptome und wurde am 9. Januar im Krankenhaus Samut Sakhon positiv getestet. Sie wurde später ins Taksin Hospital in Bangkok verlegt und am Samstag für tot erklärt. Dadurch erhöhte sich die Gesamtzahl der Toten auf 73.

Von den 198 neuen Covid-19-Fällen waren 118 lokale Infektionen, 73 aus aktiven Tests, hauptsächlich in Samut Sakhon. Positiv getestet wurden fünf Rückkehrer/Einreisende aus dem Ausland über den Flughafen Suvarnabhumi und zwei aus Malaysia über die südliche Grenze - was die kumulative Gesamtzahl auf 13.500 erhöht.

Samut Sakhon liegt mit 76 neuen lokalen Infektionen an der Spitze, gefolgt von Bangkok (21) und Samut Prakan (12). In Samut Sakhon sollen nächste Woche nach Medienberichten weitere aktive Tests mit 50.000 Menschen durchgeführt werden, vornehmlich in Fabriken und Unterkünften. Bisher wurden bereits 70.000 Personen getestet, weitgehend ausländische Arbeiter.