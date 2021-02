Covid-19-Teststation in der Provinz Chonburi. Bild: PR Pattaya

BANGKOK: Das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) gab am Dienstag bekannt, dass es am kommenden Montag (22. Februar) eine Sitzung durchführen wird, auf der über die Lockerung der Beschränkungen und Maßnahmen zur Covid-19-Kontrolle diskutiert werden soll.

Ursprünglich sollte die Sitzung bereits diese Woche stattfinden. Der Termin wurde jedoch nach hinten verschoben, da Premierminister Prayut Chan-o-Cha mit der Misstrauensdebatte im Parlament beschäftigt ist.

Es wird erwartet, dass auf der Sitzung der farblich kodierte Status der zu Kontrollzonen erklärten Provinzen diskutiert wird, auf dem die Einschränkungen und Maßnahmen zur Covid-19-Unterdrückung basieren.

Bangkok ist zum Beispiel ist eine rote Kontrollzone, in der der Alkoholverkauf in Restaurants verboten ist, sowie Bars und Entertainmentbetriebe geschlossen bleiben müssen. Die Provinz Chonburi wiederum, zu der auch Pattaya gehört, ist eine orange Kontrollzone, in der Nightlife-Betriebe bis 23.00 Uhr öffnen dürfen.