Written by: Redaktion DER FARANG

ANKARA (dpa) - Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat während des Besuchs seines Amtskollegen Heiko Maas (SPD) in Ankara Deutschland scharf kritisiert.

Bezugnehmend auf die türkische Offensive in Nordsyrien gegen die kurdische YPG-Miliz sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Samstag, «vor allem aus Deutschland» werde «ungerechte und schwere Kritik» gegen die Türkei laut. «Wegen der extremen Reaktionen gegen unsere Offensive Friedensquelle aus der deutschen Öffentlichkeit, den politischen Parteien und Medien wurde unser Vertrauen leider erschüttert», sagte Cavusoglu. Das passe nicht zu den tief verwurzelten Bündnisbeziehungen.

«Wir tun uns schwer, unserem Volk zu erklären, warum Deutschland Partei für eine Terrororganisation ergreift und nicht für die Türkei, obwohl es angibt, die legitimen Sicherheitssorgen der Türkei zu verstehen», fügte Cavusoglu hinzu. Er habe Maas gesagt, dass die türkische Gemeinde in Deutschland «sehr besorgt» sei und sich «unter Druck gesetzt und einsam» fühle. «Als Bündnispartner und Freund erwarten wir von Deutschland, entsprechend dem Geiste unseres gemeinsamen Bündnisses zu handeln und in unserem Kampf gegen den Terrorismus solidarisch mit uns zu sein.»

Die Türkei war vor gut zwei Wochen in Syrien einmarschiert, um die von ihr als Terrororganisation angesehene YPG zu verdrängen. Die Offensive war international und auch aus Deutschland auf scharfe Kritik gestoßen. Eine mit Russland vereinbarte Feuerpause zum Abzug von YPG-Kämpfern soll am Dienstagabend Ortszeit auslaufen.

Maas war in Ankara, um in einem Gespräch mit Cavusoglu auf eine dauerhafte Waffenruhe zu dringen. Außerdem wollte er die Einhaltung internationalen Rechts beim Umgang mit Flüchtlingen und eine Unterstützung der politischen Friedensbemühungen für Syrien einfordern. Cavusoglu hatte Maas zuvor öffentlich aufgefordert, «nicht mit erhobenem Zeigefinger» aufzutauchen.