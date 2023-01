PHUKET: Die Zahl der Direktflüge nach Phuket nimmt weiter zu. So hat kürzlich auch die in Hongkong ansässige Fluggesellschaft Cathay Pacific wieder ihre Direktflüge zur „Perle der Andamanensee“ aufgenommen, die in den letzten drei Jahren zu den am stärksten betroffenen Fluggesellschaften der Welt gehörte.

Laut lokaler Medienberichte kam der erste der wieder aufgenommenen Flüge am Sonntag (1. Januar 2023) mit 119 Passagieren an Bord auf Phuket an. Die Fluggesellschaft hatte bereits im November letzten Jahres versucht, die Flüge wieder aufzunehmen, musste die Wiedereinführung aber wegen der jüngsten Covid-19-Welle zu dieser Zeit verschieben.

Hongkong und China haben kürzlich die Reisebeschränkungen für Covid-19 gelockert, und die Wiederaufnahme der Direktflüge nach Phuket spiegelt dies wider. Die Mitarbeiter des Flughafens Phuket begrüßten die mit CX771 ankommenden Passagiere und überreichten ihnen zu diesem Anlass Geschenke und Souvenirs.

Mit dem Abklingen der Pandemie und der Wiederaufnahme des weltweiten Reiseverkehrs führen immer mehr Fluggesellschaften neue Direktflüge nach Phuket ein oder erweitern ihre bereits bestehenden Flüge.

Inzwischen haben die thailändischen Gesundheitsbehörden erklärt, dass bei Einreisen aus China keine PCR-Tests durchgeführt werden, sondern dass sie wie alle anderen Passagiere behandelt werden.

Eine Reihe von Ländern hat Testanforderungen für Reisende aus China eingeführt, da die Volksrepublik derzeit einen sprunghaften Anstieg der Covid-19-Infektionen verzeichnet, nachdem vor kurzem fast alle Covid-19-Beschränkungen abrupt aufgehoben wurden.