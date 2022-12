Foto: epa/Ruamkatanyo Foundation Of Thailand

SA KAEO/POIPET: Die Leichen der 27 thailändischen Staatsangehörigen, die bei dem Brand im Kasino von Poipet ums Leben gekommen sind, wurden von den kambodschanischen Behörden für den Rücktransport nach Thailand freigegeben.

Chotinrin Kerdsom, stellvertretende Staatssekretärin des Innenministeriums, sagte am Freitag (30. Dezember 2022), dass das Ministerium und die Provinzbehörden von Sa Kaeo ein Hilfszentrum im Bezirksamt von Aranyaprathet eingerichtet haben, um die Überführung zu koordinieren. Das Zentrum wird sich auch mit den Angehörigen in Verbindung setzen, um die Identität zu bestätigen und die Leichen für die Beerdigung abzuholen.

Das in thailändischem Besitz befindliche Grand Diamond City Hotel und Casino auf der kambodschanischen Seite des Ban Klong Luk Checkpoints im Bezirk Aranyaprathet geriet am Mittwoch (28. Dezember 2022) gegen 23.00 Uhr in Brand.

Es wird angenommen, dass viele thailändische Angestellte und Kunden im Kasino eingeschlossen waren, als das Feuer ausbrach.

Am Freitagnachmittag wurden 10 Leichen zum Bezirksamt von Aranyaprathet gebracht, wo sie in Kühlhäusern gelagert werden, die von der Ruamkatanyu-Stiftung zur Verfügung gestellt wurden.

Sobald die Leichen identifiziert sind, werden sie den Familienangehörigen zur Beerdigung übergeben.

Chotinrin geht davon aus, dass die anderen 17 Leichen, die derzeit im Wat Trad in Poipet aufbewahrt werden, heute nach Thailand überführt werden.

Die Suche nach den Opfern wurde am Samstag fortgesetzt, während sich die Rettungskräfte langsam ihren Weg durch das 20-stöckige Hotel bahnten, das aufgrund der Brandschäden in Schieflage geraten ist, was den Zugang zu den mit Schlüsselkarten gesicherten Zimmern erschwert.

Die Behörden gehen davon aus, dass noch viele Gäste in diesen Zimmern eingeschlossen sind, aber die Feuerwehrleute müssen beim Aufbrechen der Türen vorsichtig sein, da sonst das Gebäude einstürzen könnte.