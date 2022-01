Von: Björn Jahner | 17.01.22

PATTAYA: Das Restaurant Casa Pascal in Süd-Pattaya bietet sein beliebtes Schlemmermenü in drei verschiedenen Variationen an – und das zu einem äußerst attraktiven Preis.

Menü A

Mosaik aus rohem mariniertem Lachs oder Carpaccio alla calabrese

Kürbiscremesuppe mit Croûtons oder Tagessuppe (europäischer oder thailändischer Suppenklassiker)

Riesen-Schweinesteak (300 g) mit Sauce und Beilage nach Wahl oder paniertes Dory-Fischfilet mit Sauce tartare

Feine Käse-Selektion oder süßes Überraschungsdessert

Menüpreis 690 B (nur Speisen)

Menüpreis 990 B (Speisen & Wein-Flatrate)

Wein-Flatrate für Speisen à la carte 490 B

Menü B

Rindfleisch-Tatar oder Garnelencocktail

Ungarische Gulaschsuppe oder Tagessuppe (europäischer oder thailändischer Suppenklassiker)

Belgische Rinder-Karbonade

Original ungarisches Rindergulasch oder pfannengebratenes Baramundi-Filet

Feine Käse-Selektion oder süßes Überraschungsdessert

Menüpreis 890 B (nur Speisen)

Menüpreis 1.190 B (Speisen & Wein-Flatrate)

Wein-Flatrate für Speisen à la carte 490 B

Menü C

Pascals geräucherter Lachs oder Vorspeisen-Platte

Herzhafte Rindersuppe oder Tagessuppe (europäischer oder thailändischer Suppenklassiker)

Australisches Rib-Eye-Steak oder Lachssteak

Feine Käse-Selektion oder süßes Überraschungsdessert

Menüpreis: 1.290 B (nur Speisen)

Menüpreis: 1.590 B (Speisen & Wein-Flatrate)

Wein-Flatrate für Speisen à la carte 490 B

Reservierung, Tel.: 061 643 9969

Mehr erfahren unter Casa-Pascal.com.

Restaurant Casa Pascal, Second Rd. (schräg ggü. Royal Garden Plaza / vor dem Ruen Thai Restaurant). Standort auf Google Maps.