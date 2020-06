Von: Björn Jahner | 05.06.20

Gehobene Küche in gediegenem Ambiente genießen – das Erfolgsrezept vom Casa Pascal. Fotos: Schnyder

PATTAYA: Darauf haben Feinschme­cker sehnsüchtig gewartet: Am heutigen Freitag beendet das Restaurant Casa Pascal seine Corona-Pause und heißt wieder alle Liebhaber anspruchsvoller Fine-Dining-Cuisine herzlich willkommen.

Weißer Spargel ab 5. Juni im Casa Pascal.

Zum Erfolgsrezept des Gourmettempels gehören kreative Speisekreationen, die in dieser Form ansonsten nur schwer zu finden sind, ein stilvolles Ambiente und ein exzellenter Service, der keine Wünsche offenlässt.

Freuen dürfen sich aber auch alle Fans des stadtbekannten Brunch-Angebots für den perfekten Start in den Tag. Mit der Wiedereröffnung läutet das Gastronomenehepaar Kim und Pascal Schnyder auch gleichzeitig die Spargelsaison in Pattaya ein!

Jeden Vormittag wird im Casa Pascal gebruncht. Mit Eierstation und Terassengrill.

Um sicherzustellen, dass in Zeiten sozialer Distanzierung auch tatsächlich ein Platz oder Tisch für Brunch oder Dinner im Restaurant frei ist, werden alle Gäste um eine Reservierung gebeten.

Das Restaurant Casa Pascal befindet sich schräg gegenüber der Royal Garden Plaza an der Second Road in Süd-Pattaya und hat täglich von 08.00 bis 14.00 Uhr (Brunch) und 18.00 bis 22.00 Uhr (Dinner) geöffnet.

Reservierung unter der Rufnummer 061-643.9969. Weitere Infos finden Sie hier!