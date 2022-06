Von: Björn Jahner | 26.06.22

PATTAYA: Im Restaurant Casa Pascal sind saftige, importierte Pfirsiche eingetroffen!

Wer sich eine ration Pfirsiche, Aprikosen oder Kischen sichern möchte, sollte sich beeilen, das Angebot ist begrenzt und die Erfahrung zeigt, dass die begehrten Importfrüchte schnell vergriffen sein werden.





Frische Pfirsiche

500 g 250 Baht

1 kg 450 Baht





Frische Aprikosen

500 g 450 Baht





Frische Kirschen

500 g 550 Baht



Bestellung im Restaurant Casa Pascal in der Second Road in Südpattaya (schräg ggü. Royal Garden Plaza / Karte), beim Delikatessenlieferdienst DelAway sowie telefonisch unter der Rufnummer 061-643.9969.