Von: Björn Jahner | 11.08.23

PATTAYA: Im Casa Pascal in Süd-Pattaya erhält am Muttertag am Samstag 12. August jede Frau, die im Restaurant diniert, ein Glas Champagner gratis!

Das Angebot gilt nicht für das BBQ-Frühstücks- und Mittagsbuffet!

Unbedingt probieren:





Sommer-Trüffel aus Italien





Frische Austern aus der Normandie





Kanadischer Hummer





Seesaibling aus Norwegen

Mehr erfahren Sie bei Casa Pascal.

Reservierung

061 643 9969

Restaurant Casa Pascal, Second Rd. (schräg ggü. Royal Garden Plaza, direkt vor dem Ruen Thai Restaurant). Standort auf Google Maps.