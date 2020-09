Von: Redaktion (dpa) | 04.09.20 | Aktualisiert um: 18:10

HANNOVER: Der Cartoonist Uli Stein ist tot.

Der international bekannte Künstler sei vor einer Woche in seinem Haus bei Hannover gestorben, sagte Katja Seifert, Vorstand der Uli-Stein-Stiftung für Tiere in Not, am Freitag. Steins drollige Mäuse, Pinguine, Hunde und Katzen haben den Künstler bekanntgemacht.